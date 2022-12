Valtataistelu Moskovassa? Venäjän kenraali sai taas potkut

Venäjän läntinen sotilaspiiri saa jälleen uuden komentajan. Tehtävään on nimitetty kenraalieversti Jegveni Nikiforov. Hänen edeltäjänsä, kenraalieversti Sergei Kuzovlev ehti olla virassaan vain noin kuukauden. Kyseessä on jo neljäs kerta, kun Ukrainan sodan päävastuuta kantavan sotilaspiirin komentaja vaihtuu helmikuun hyökkäyksen jälkeen.

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Kuzovlevin potkujen virallinen syy on epäonnistuminen hyökkäyksen valmisteluissa Lymanin alueella Ukrainassa. Todellisuudessa kyse on ukrainalaisten mukaan kuitenkin valtataistelusta Moskovassa. Kuzovlevin kerrotaan kuuluvan puolustusministeri Sergei Shoigun ja yleisesikuntapäällikkö Valeri Gerasimovin klikkiin. Nikiforovin taas sanotaan edustavan Ukrainan sotaa komentavan kenraali Sergei Surovikinin ja Wagner-palkkasotilaspäällikkö Jevgeni Prigozhinin linjaa.

Ukrainalaisväitteille löytyy tukea.

Prigozhin ja Wagner-ryhmä ovat arvostelleet toistuvasti Venäjän sodanjohtoa ja jopa suoraan puolustusministeri Shoigua ja kenraali Gerasimovia.

Nikiforovilla on lisäksi tunnettuja siteitä Wagneriin.

Venäjän palkkasotilaiden toimintaa tutkinut Atlantic Council-ajatushautomon turvallisuusasiantuntija Ruslan Trad kertoo Twitterissä Nikiforovin olevan yksi niistä venäläisupseereista, joka on pitänyt yllä Wagnerin ja Venäjän asevoimien välisiä yhteyksiä.

Hän viittaa esimerkiksi tästä löytyvään Bellingcatin tutkimukseen vuodelta 2014. Siinä kerrotiin Wagnerin sotilasjohtaja Dmitri Utkinin raportoineen tuolloin Venäjän sotilastiedustelu GRU:n eversti Oleg Ivannikoville ja Venäjän 58. armeijan silloiselle esikuntapäällikkö Nikiforoville.

Tradin mukaan Wagneria ei tulisi muutenkaan pitää Kremlin narratiivin mukaisesti erillisenä palkkasotilasjoukkona vaan osana Venäjän valtion ja asevoimien rakenteita.

Russian army has appointed a 4th commander of the Western Military District since February as Evgeniy Nikiforov replaced Sergey Kuzovlev. This is another replacement of an officer close to Shoigu/Gerasimov with one loyal to Surovikin/Prigozhin. What is the link to Wagner? Thread:

With @avramovok we wrote a series on this issue and why we should stop replicating the Russian narrative of the existence of a "shadowy mercenary group" while in fact, we need to speak about the Kremlin itself.https://t.co/FMB3cPP1wu

— Ruslan Trad (@ruslantrad) December 26, 2022