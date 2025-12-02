Valkoinen talo vastaa kohuun: Amiraali määräsi iskun

Valkoisen talon mukaan maan laivaston korkea-arvoinen komentaja antoi määräyksen toisesta iskusarjasta venezuelalaista huumevenettä vastaan.

Tiedottaja Karoline Leavitt sanoi, että amiraali Frank Bradley toimi valtuuksiensa ja lain puitteissa. Hänen mukaansa puolustusministeri Pete Hegseth antoi luvan hyökkäykselle, mutta ei antanut käskyä ”tappaa kaikkia”, kuten Washington Post -lehti väitti aiemmin.

BBC:n mukaan toinen isku tehtiin sen jälkeen, kun kaksi henkilöä oli selvinnyt ensimmäisestä räjähdyksestä. He roikkuivat palavan aluksen osissa. Sekä kongressin republikaanit että demokraatit ovat ilmaisseet huolensa tapauksesta ja ilmoittaneet, että asiasta tehdään tutkinta.

Väite Hegsethin toiminnasta nosti esiin Karibianmerellä tehtyjen iskujen kyseenalaisen juridisen pohjan. Monien asiantuntijoiden mukaan ne ovat olleet kansainvälisen lain vastaisia. Yli 80 ihmistä on saanut surmansa syyskuun alun jälkeen.

– Tehdään yksi asia erittäin selväksi: amiraali Mitch Bradley on amerikkalainen sankari, todellinen ammattilainen, ja hänellä on sataprosenttinen tukeni, Pete Hegseth kirjoittaa X:ssä.

Yhdysvallat on lähettänyt viime viikkoina alueelle lisää laivaston aluksia Venezuelan itsevaltaisen hallinnon painostamiseksi.

Presidentti Donald Trump kutsui maanantai-iltana koolle Venezuelaa ja jatkotoimia käsittelevän kokouksen. Trumpin kerrotaan antaneen Venezuelan presidentti Nicolás Madurolle painavan varoituksen ”poistua maasta tai muuten alkaa tapahtua”.