Venezuelan tilanne kiristyy – Donald Trump kutsui kabinettinsa koolle

Yhdysvaltain voimistuvat uhkaukset Venezuelaa kohtaan lisäävät arvioita siitä, että Yhdysvallat tulee tekemään sotatoimia maata vastaan, kun presidentti Donald Trump lisää painetta Venezuelan hallintoa kohtaan.
Trumpin kerrotaan antaneen Venezuelan presidentti Nicolás Madurolle painavan varoituksen ”poistua maasta tai muuten alkaa tapahtua”, uutiskanava Fox luonnehtii. Trump ei kuitenkaan paljastanut suunnitelmiaan sunnuntaina toimittajille.
– Emme pidä Venezuelaa ystävällisenä maana, Trump sanoi ja viittasi Yhdysvaltoihin saapuneihin ”miljooniin” huumekauppiaisiin ja jengijäseniin, jotka aiheuttavat ongelmia.
Onko tästä tulkittavissa, että ilmaisku on väistämätön? toimittaja kysyi.
– Älä tulkitse siitä mitään, presidentti vastasi.
Lauantaina Trump ilmoitti, että ilmatila Venezuelan yllä ja ympärillä on ”kokonaisuudessaan suljettu”. USA on kasvattanut sotilaallista läsnäoloaan Venezuelan lähettyvillä merkittävästi syksyn aikana.
Maanantai-illaksi paikallista aikaa Trump on kutsunut Valkoisen talon Oval Officelle koolle suljetun kokouksen liittyen Venezuelaan ja seuraaviin askeliin.
CNN:n mukaan paikalle tulevat puolustusministeri Pete Hegseth, Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Caine, ulkoministeri Marco Rubio sekä Valkoisen talon kansliapäällikkö Susie Wiles ja apulaiskansliapäällikkö Stephen Miller.
Trump on puolustanut Pete Hegsethiä, jonka toimista erään huumeveneiskun yhteydessä on noussut kohu. The Washington Post -lehti uutisoi perjantaina, että Hegseth olisi määrännyt ”tappamaan kaikki” veneestä, johon ensi-iskun jälkeen oli jäänyt eloon kaksi miestä. Käskyn kerrotaan johtaneen jatkoiskuun, jossa eloonjääneet menehtyivät.
Hegseth on sanonut syytöksiä tekaistuiksi ja loukkaaviksi sekä vakuuttanut noudattavansa Yhdysvaltojen ja kansainvälisiä lakeja. Trump on sanonut uskovansa ministeriään.
Yhdysvaltain hallinnon tappavat iskut väitettyjä huumesalakuljetusveneitä vastaan Karibialla ovat kuitenkin herättäneet huolta niiden lainmukaisuudesta. Marraskuun puoliväliin mennessä iskuissa oli kuollut yli 80 ihmistä.
Kongressin komiteat ovat vaatineet tiukkaa ja puoluerajat ylittävää valvontaa iskuista, sekä tutkintaa Hegsethin määräämästä jatkoiskusta. CNN:n mukaan vaade on harvinaisuus Trumpin toisella kaudella.