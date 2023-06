Valko-Venäjän kerrotaan tarjoavan aseita maasta lähteville siirtolaisille

Valko-Venäjän viranomaiset ovat tarjonneet Latviaan pyrkiville siirtolaisille aseita, uutisoi Latvian yleisradioyhtiö LSM.

Latvian rajavartiolaitoksen johtajan Guntis Pujātsin mukaan Valko-Venäjän viranomaiset ovat aseiden tarjoamisen lisäksi myös neuvoneet siirtolaisia taklaamaan latvialaisia rajavartioita, mikäli he yrittävät estää siirtolaisten maahantulon.

Tähän mennessä maahantulijat ovat kuitenkin kieltäytyneet aseista, eikä rajavartioita vastaan ole käytetty aseita. Tilanne kuitenkin huolestuttaa Pujātsia.

– Tietenkin tällaiset tapaukset kasvattavat turvallisuusriskejä ja voivat eskaloitua tulitaisteluiksi, Pujāts kommentoi.

Tietojen mukaan aseita tarjottiin maahantulijoille etenkin alkuvuodesta, mutta viime kuukausina Valko-Venäjän viranomaiset ovat ilmeisesti lopettaneet aseiden tarjoamisen.

Pujāts myös huomauttaa, että viime aikoina Valko-Venäjän rajavartioilla on havaittu epätavallisen raskasta aseistusta, mukaan lukien kone- ja tarkkuuskivääreitä. Rajavartijoilla ei tyypillisesti ole tällaista varustusta.

Rajavartiolaitoksen johtaja uskoo, että Vilnan Nato-huippukokouksen lähestyessä siirtolaisten määrät todennäköisesti kasvavat. Valko-Venäjä pyrkii todennäköisesti ohjaamaan siirtolaisvirtoja kohti Liettuaa, mutta voi kohdistaa toimia koko Baltian alueelle

– Tämä ei tarkoita vain siirtolaisia, vaan myös muita toimia Liettuaa vastaan, mukaan lukien kyberhyökkäyksiä, Pujāts toteaa.

Latvian viranomaisten mukaan Valko-Venäjän toiminta on osa Aleksandr Lukašenkan hybridisotaa Latviaa, Liettuaa ja Puolaa vastaan. Latvia on parhaillaan rakentamassa raja-aitaa Valko-Venäjän vastaiselle rajalle, jonka tarkoituksena on estää siirtolaisten käyttö hybridiaseena Latviaa vastaan.

Suomen turvallisuuskomitean pääsihteeri Petri Toivonen kommentoi aiemmin, että Suomen vastaava raja-aita Venäjän vastaiselle rajalle tulee tarpeeseen.