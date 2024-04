Pekka Toveri: Surullista, Ruotsi luottaa taas Suomen hoitavan puolustuksensa

Kokoomuksen kansanedustaja, kenraalimajuri evp. Pekka Toveri ihmettelee X-viestissään, miksi Ruotsi ei onnistu oman puolustuksensa vahvistamisessa.

Toveri viittaa viestissään Aftonbladetissa julkaistuun entisen europarlamentaarikon Gunnar Hökmarkin ja tutkija Patrik Oksasen kolumniin, jonka mukaan ruotsalaiset poliitikot ovat epäonnistuneet tavoitteessaan lujittaa maan puolustuskykyä.

Aftonbladetin mukaan Ruotsin uusi puolustusrahoitussuunnitelma nostaa puolustusbudjetin 2,6 prosenttiin bruttokansantuotteesta vuoteen 2030 mennessä, mutta ei tarjoa nopeita ratkaisuja.

Kirjoittajien mukaan erityisen ongelmallista on, että vastuu puolustuspäätöksistä jakautuu epäselvästi valtiopäivien ja hallituksen välillä. Poliitikot ovat myös pitkään toimineet naiivisti ulkopolitiikan suhteen, ja monet ovat halunneet priorisoida muita osa-alueita kuin puolustusta.

Tuloksena Ruotsin puolustus käy veronmaksajille kalliiksi, mutta on suorituskyvyllisesti heikko.

Toverin mukaan tilanne on surullinen.

Kansanedustaja muistuttaa, että tilanne on nurinkurinen maiden välisten taloudellisten erojen vuoksi. Ruotsin bruttokansantuote asukasta kohden on noin 10 prosenttia Suomea korkeampi, jonka lisäksi Ruotsin julkisyhteisöjen alijäämä suhteessa bruttokansantuotteeseen oli vain 31 prosenttia – Suomessa luku on noin 76 prosenttia.

– Ruotsi luottaa taas Suomen hoitavan puolustuksensa, vaikka maan taloudellinen tilanne on paljon Suomea parempi, Toveri harmittelee.