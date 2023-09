Vladimir Putin Valko-Venäjän johtajan kanssa: Venäjän talous on vakaa ja luotettava

Kremlin mukaan Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka on saapunut Venäjälle keskustelemaan presidentti Vladimir Putinin kanssa Sotshissa, uutisoi CNN.

Avauspuheessaan Putin sanoi tiedottavansa Lukashenkalle Venäjän talouden tilasta, jonka hän sanoi olevan ”vakaa ja luotettava”, tapaamisestaan Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin kanssa ja heidän keskustelustaan ”tilanteesta alueella” sekä Ukrainasta.

– Haluan kertoa teille yksityiskohtaisesti, että olemme saamassa budjettiprosessia päätökseen. Kaikki täällä on vakaata ja luotettavaa, mikä on hyvä uutinen. Sanon tämän, koska sinä ja minä tiedämme hyvin: Venäjän talouden tila tietysti heijastuu vuorovaikutukseemme liittovaltiossa. Meillä on tässä asiassa yhteisiä kysymyksiä, molemminpuolisia velvoitteita, Putin sanoi Lukashenkalle.

Venäjä ja Valko-Venäjä allekirjoittivat vuonna 1999 liittovaltiosopimuksen, jonka tavoitteena on syventää maiden yhteistyötä talous- ja puolustuspolitiikan alalla.

Tapaaminen on seitsemäs kahden johtajan välillä tänä vuonna.

Valko-Venäjällä on ollut kasvava rooli Venäjän sotaponnistelujen tukemisessa Ukrainassa aina haavoittuneiden venäläisten sotilaiden hoitamisesta venäläisten taktisten ydinaseiden sijoittamiseen ja jopa Wagner-ryhmän palkkasotureiden turvaamiseen sen jälkeen, kun sen edesmennyt päällikkö Jevgeni Prigozhin järjesti epäonnistuneen kapinan kesäkuussa.

Valko-Venäjän osallistuminen Venäjän sotaan on ollut niin laajaa, että Euroopan parlamentti kutsui tällä viikolla Lukashenkaa ”rikoskumppaniksi” Venäjän Ukrainassa tekemiin sotarikoksiin.

Keskiviikkona hyväksymässään päätöslauselmassa EU-parlamentti myös leimaa Valko-Venäjän ”Venäjän satelliittivaltioksi” ja ehdotti samojen pakotteiden soveltamista Valko-Venäjää kohtaan kuin tällä hetkellä Venäjää vastaan.