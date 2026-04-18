”Uskomme, että Venäjä yrittää jälleen vetää Valko-Venäjän mukaan sotaansa”

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi varoitti The Kyiv Independentin mukaan, että ”Venäjä yrittää jälleen kerran vetää Valko-Venäjän mukaan sotaansa”.

Presidentti kommentoi asiaa sen vuoksi, että huoli Ukrainan pohjoispuolella sijaitsevan Venäjän vasallivaltion mahdollisesta aktiivisemmasta roolista Venäjän sodassa on lisääntynyt.

Valko-Venäjä oli keskeinen tukikohta Venäjän täysimittaiselle hyökkäykselle vuonna 2022, minkä ansiosta sen aluetta voitiin käyttää joukkojen liikkeisiin, ohjuslaukaisuihin ja drooni-iskuihin Ukrainaa vastaan.

Venäjän epäonnistunut maahyökkäys Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan käynnistettiin Valko-Venäjän alueelta.

Sen jälkeen ei ole tapahtunut merkittäviä rajat ylittäviä tunkeutumisia, eivätkä pelot siitä, että Minsk liittyisi sotaan omilla asevoimillaan, ole toistaiseksi toteutuneet.

Joulukuussa 2025 Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenka ilmoitti, että venäläinen Oreshnik-niminen ballistinen ohjusjärjestelmä oli sijoitettu Valko-Venäjälle ja asetettu taisteluvalmiuteen.

Zelenskyi sanoi myöhemmin, että Ukraina tietää järjestelmän sijainnin ja on jakanut tiedot länsiliittolaisten kanssa varoittaen, että sen kantama voi uhata paitsi Ukrainaa myös muita maita, kuten Puolaa ja Saksaa.

Satelliittikuviin perustuvat tutkimukset ovat myös osoittaneet, että Valko-Venäjä on laajentanut merkittävästi sotilasinfrastruktuuriaan vuodesta 2022 lähtien, mukaan lukien uusien tilojen ja teiden rakentaminen Ukrainan rajan lähelle.