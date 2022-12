Valko-Venäjällä voi tapahtua – asiantuntijan mukaan asevoimat on siirretty Kremlin käskyvaltaan

Valko-Venäjän asevoimien toimintaa tiiviisti seuraava puolalainen puolustusasiantuntija Konrad Muzyka antaa 50 prosentin todennäköisyyden sille, että valkovenäläisiä joukkoja lähetetään tulevien muutaman kuukauden aikana Ukrainaan.

Muzykan Rochan Consultingin Ukrainan sodan ja Valko-Venäjän tilanteen seuranta löytyy tämän linkin takaa.

Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu vieraili sunnuntaina Valko-Venäjällä. Vierailusta ei kerrottu etukäteen. Shoigu tapasi valkovenäläiskollegansa Viktor Khreninin ja ministerit hyväksyivät muutoksia Venäjän ja Valko-Venäjän väliseen unionivaltiosopimukseen. Shoigu tapasi myös Valko-Venäjän diktaattori Aljaksandr Lukashenkan.

Venäjä on siirtänyt viime aikoina sotilaita ja kalustoa Valko-Venäjällä ja valkovenäläiset ovat vahvistaneet huoltavansa ja kouluttavansa venäläisjoukkoja.

Konrad Muzyka huomauttaa Twitterissä, ettei sunnuntaina allekirjoitettujen sopimusmuutosten tekstejä ole julkaistu. Hän kuitenkin arvioi, että valtioiden välinen sotilaallinen yhteistyö tulee syvenemään entisestään.

– Kun otetaan vierailun luonne huomioon, en ihmettelisi lainkaan, jos Valko-Venäjän asevoimat on nyt asetettu täysin Venäjän pääesikunnan tai läntisen sotilaspiirin käskyvaltaan, asiantuntija sanoo.

Hän kehottaa huomioimaan muun viimeaikaisen kehityksen.

– Arvioimme, että Valko-Venäjän asevoimat on valmistautunut sotaan lähtemiseen huhti-toukokuusta alkaen.

Muzyka huomauttaa valkovenäläisten myös harjoitelleen kaikkea mahdollista aina mobilisaatiosta varsinaisiin joukkojen manöövereihin.

Vaikka harjoitukset ja kootut uudet joukko-osastot ovatkin olleet pieniä, muistuttaa asiantuntija, että Valko-Venäjän viranomaiset ovat selvästi myös valmistelleet liikekannallepanoa.

Esimerkiksi asevelvollisten osoitetietoja on tarkastettu. Varsinaiset liikekannallepanomääräykset tulisivat Muzykan mukaan lopulta tekstiviestillä.

Itsenäiset valkovenäläismediat ovat kertoneet jo aiemmin käynnissä väitetysti olevasta hiljaisesta liikekannallepanosta. Siinä palvelukseen on mediatietojen mukaan kutsuttu erilaisissa tukitehtävissä palvelevia kuten kokkeja, kuljettajia ja teknistä henkilöstöä.

Valko-Venäjällä on myös tiettävästi valmisteltu muutoksia liikekannallepanoa koskeviin lakeihin.

– Arvioimme, että Valko-Venäjällä tapahtuu yksinkertaisesti liian paljon, että kaikki nämä toimet voitaisiin selittää vain yrityksenä sitoa ukrainalaisjoukkoja rajalle. Tämä olisi voitu saavuttaa paljon halvemmalla. Emme tiedä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta hyökkäystä Ukrainaan Valko-Venältä tai Valko-Venäjän merkittävää osallistumista sotaan ei voi sulkea pois, Konrad Muzyka sanoo.

The reality is that no one knows how internal factors will play out. But I think ISW overestimates this aspect in Minsk's considerations about whether to go to war. https://t.co/E0PKNemzaM

— Konrad Muzyka – Rochan Consulting (@konrad_muzyka) December 4, 2022