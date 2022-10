Valko-Venäjän kerrotaan aloittaneen hiljaisen liikekannallepanon

Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan sanotaan käynnistäneen ”hiljaisen liikekannallepanon”. Asiasta kertoo valkovenäläislehti Nasha Niva useisiin nimettömiin lähteisiin viitaten.

Liikekannallepanon tarkoituksena on lehden tietojen mukaan täydentää maan asevoimien yksiköitä mahdollisia Ukrainan rajalla tehtäviä toimia varten. Mobilisaation kerrotaan koskevan alkuun vain syrjäseutujen väestöä. Suurissa kaupungeissa toimia ei nähdä.

Valko-Venäjän asevoimien upseeri kertoo Nasha Nivalle, että palvelukseen käskettävien reserviläisten määrästä voidaan päätellä, mihin liikekannallepanolla valmistaudutaan.

– Hälytyskellojen pitää soida, jos palvelukseen käsketään yli 5 000 miestä. Tämä tarkoittaisi iskujoukon perustamista johonkin suuntaan. Jos mobilisoituja on yli 10 000, on kyse useista joukoista.

Lehden saamien tietojen mukaan kutsukirjeitä on tähän mennessä lähetetty vain joidenkin syrjäseutujen asukkaille. Liikekannallepanon kerrotaan toistaiseksi koskeneen vain sellaisia reserviläisiä, joiden osaamista erityisesti tarvitaan kuten esimerkiksi kuljettajia, kokkeja ja teknistä henkilöstöä.

Presidentti Lukashenka on aiemmin todennut, että Valko-Venäjä liittyisi Venäjän hyökkäykseen Ukrainaa vastaan vain, jos maa joutuu itse hyökkäyksen kohteeksi. Valko-Venäjän johto on kuitenkin viime aikoina perättömästi syyttänyt Ukrainaa ja länsimaita erilaisista provokaatioista.

Valko-Venäjä julisti myös eilen maan ryhtyneen ”terrorisminvastaiseen operaatioon”. Valko-Venäjän ulkoministeri Vladimir Makei selitti venäläiselle Izvestijalle tämän tarkoittavan sitä, että asevoimat ja turvallisuuspalvelut ovat ”valmiita vastaamaan mihin tahansa naapurimaiden provokaatioihin”. Julistuksen todellinen merkitys on jäänyt epäselväksi.

Venäjä ja Valko-Venäjä ilmoittivat myös maanantaina maiden perustavan alueelliset yhteisjoukot. Osasto otetaan Aljaksandr Lukashenkan mukaan käyttöön, kun ”uhkataso” nousee tarpeeksi korkealle. Ratkaisun taustalla voi Ukrainan sodan lisäksi olla myös Venäjän halu saada perusteet sijoittaa lisää joukkoja maahan.

Ukrainassa on huolittu siitä, voivatko Valko-Venäjän sapelinkalistelu ja hiljaiset valmistelut merkitä uuden rintaman avaamista pohjoisessa. Toteutuessaan tämä voisi sitoa ukrainalaisia joukkoja. Asiantuntija-arvioissa on kuitenkin esitetty, että kyse saattaa olla lähinnä hämäyksestä, jolla pyritään saamaan Ukraina siirtämään idässä sotivia joukkoja valmiuteen Valko-Venäjän rajan lähelle.

Valko-Venäjän epäsuosittu diktaattori Lukashenka on pyrkinyt myötäilemään Kremliä ja avustamaan sen sotapyrkimyksiä. Valkovenäläiset joukot on pidetty ulkona sodasta, mutta Valko-Venäjän aluetta on käytetty Venäjän hyökkäyksiin Ukrainaa vastaan.

Valko-Venäjän asevoimien suorituskykyä on pidetty erittäin heikkona ja asiantuntijat ovat epäilleet vahvasti, suostuisivatko valkovenäläiset joukot edes tottelemaan mahdollista hyökkäyskäskyä.

