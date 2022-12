Valko-Venäjä aloitti asevoimien pikaharjoituksen

Valko-Venäjän puolustusministeriö ilmoittaa määränneensä asevoimille valmiusharjoituksen ja -tarkastuksen lyhyellä varoitusajalla.

Ministeriön tiedotteen mukaan päätös perustuu asevoimien ylipäällikkö, presidentti Aljaksandr Lukashenkan määräykseen.

– Toimenpiteet tulevat olemaan kattavia. Joukkojen pitää edetä määrätyille alueille niin pian kuin mahdollista sekä ottaa kalustoa käyttöön puolustusasemien perustamiseksi ja ponttoonisiltojen rakentamiseksi Niemen- ja Berezina-jokien yli, Valko-Venäjän puolustusministeriö tiedottaa.

Harjoituksen aikana sotilaskalustoa ja henkilöstöä siirretään eri puolille maata. Siviililiikennettä rajoitetaan tietyillä julkisilla teillä ja maastossa.

Länsimaiset asiantuntijat ovat olleet erimielisiä siitä, onko Valko-Venäjän toiminnassa kyse sotilaallisen väliintulon valmistelusta vai hämäyksestä, jolla Ukrainan joukkoja pyritään sitomaan maan pohjoisrajalle.

Valko-Venäjä on kouluttanut alueellaan lähes 10 000 venäläistä reserviläistä, mutta heidän tuekseen ei ole lähetetty raskasta sotilaskalustoa.

Junaliikenne on toistaiseksi kulkenut toiseen suuntaan, sillä Valko-Venäjän varastoista on siirretty arviolta sata T-72-panssarivaunua ja 65 000 tonnia ammuksia Itä-Ukrainassa taistelevien venäläisjoukkojen tueksi.

