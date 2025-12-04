Valitsitko väärän viitekoron? Tässä tilanteessa vaihto voi kannattaa

Suomalaisten asuntolainojen korko on yleensä sidottu euribor-viitekorkoon. Tyypillisesti viitekorko tarkastetaan kolmen, kuuden tai 12 kuukauden eli vuoden välein.

Jokainen korkotilannetta säännöllisesti tarkkaileva on huomannut, että korkotilanteessa voi tapahtua äkillisiäkin muutoksia. Joskus vastaan voi tulla tilanne, jossa asuntovelallinen alkaa pohtia, tekikö hän sittenkin virheen viitekoron valinnassa.

Houkutus koronvaihtoon voi olla suuri etenkin silloin, kun korot ovat laskussa, mutta oman asuntolainan korontarkistuspäivä on vasta usean kuukauden tai jopa vuoden päässä. Lyhyen viitekoron valinnut voi katua valintaansa, jos korot nousevat nopeasti. Tiheiden korontarkistusten takia koronnousu konkretisoituu hänelle nopeasti myös nousseina lainakuluina.

Jotta ikäviltä tilanteilta voisi välttyä, itselle sopivin viitekorko kannattaa miettiä tarkasti. Silloin osaat paremmin arvioida myös sen, onko viitekoron vaihdossa oikeasti järkeä vai ei.

OP-Pohjolan henkilöasiakkaiden rahoituksesta vastaavan johtajan Hanna Heinosen mukaan sopivaa korkovaihtoehtoa pohtiessa on tärkeää tarkastella omaa taloudellista tilannetta sekä riskinsietokykyä. Hänen mukaansa viitekorko kannattaa valita oman elämäntilanteen eikä pelkän nykyisen korkotason perusteella.

– Useat suomalaiset valitsevat esimerkiksi 12 kuukauden euriborin siitä syystä, että lainanhoitomenot ovat tällöin tiedossa vuodeksi etukäteen. Jos asiakkaalle on taas tärkeää, että lainan kuukausierä elää nopeastikin markkinakorkojen mukana, voi lyhyempi viitekorko olla sopivampi vaihtoehto, Hanna Heinonen kertoo Verkkouutisille.

Viitekorot vaihtelevat jatkuvasti. Samalla se tarkoittaa myös sitä, että ajoittain lyhyemmät viitekorot voivat olla edullisempia kuin 12 kuukauden euribor tai toisin päin. Esimerkiksi juuri tällä hetkellä 12 kuukauden euribor on korkeammalla kuin lyhyemmät viitekorot.

Koska korot muuttuvat jatkuvasti, oman lainansa viitekorkoa ei välttämättä kannata lähteä vaihtelemaan liian kevyin perustein.

– Yleisin asuntolainan laina-aika on 25 vuotta ja korot ehtivät elää tuona aikana paljonkin. Sen sijaan, että valitsisi aina sillä hetkellä edullisimman koron, kannattaa sopivaa vaihtoehtoa pohtia pidemmällä aikavälillä, Heinonen huomauttaa.

Viitekorko kannattaa valita oman elämäntilanteen mukaan. LEHTIKUVA / MARTTI KAINULAINEN

Näissä tilanteissa korko kannattaa vaihtaa

Joskus viitekoron vaihtaminen voi olla kannattava päätös.

– Viitekoron muutos voi olla kannattavaa esimerkiksi silloin, jos markkinanäkymä muuttuu merkittävästi ja asiakas arvioi, että nykyinen viitekorko ei enää tue hänen taloudellista suunnitelmaansa, Heinonen toteaa.

Moni pankki veloittaa erikseen viitekoron vaihdosta. Siksi Heinosen mukaan viitekorkoa ei kannata vaihtaa pelkästään hetkellisen korkoeron takia, koska hyödyt voivat jäädä pieniksi suhteessa kustannuksiin.

Vaikka 12 kuukauden euribor on suosittu sen ennakoitavuuden takia, kaikille asuntovelallisille se ei ole välttämättä paras vaihtoehto.

– Lyhyt, kolmen tai kuuden kuukauden viitekorko voi sopia esimerkiksi henkilöille, joiden talous on joustava ja jotka sietävät nopeitakin muutoksia lainan kuukausierässä.

Lyhyen viitekoron valinneen kannattaakin muistaa, että lainaerä voi muuttua usein.

– Jos laina on sidottu esimerkiksi kolmen kuukauden euriboriin eikä lainalla ole korkosuojaa, tulee kuukausierän muutoksiin varautua neljä kertaa vuodessa, Heinonen muistuttaa.

Pidempi, esimerkiksi 12 kuukauden euribor taas tuo ennustettavuutta vuodeksi eteenpäin, eivätkä markkinakorkojen heilahtelut näy maksuerässä yhtä nopeasti.

– Tämä vaihtoehto voisi sopia henkilöille, jotka arvostavat vakautta ja ennustettavuutta.

Kolmen kuukauden euribor on perinteisesti ollut edullisin viitekorko pitkällä aikavälillä. Se ei kuitenkaan tarkoita, että näin olisi myös tulevaisuudessa. LEHTIKUVA / VESA MOILANEN

Tulevaa ei voi ennustaa

Kun viitekorkojen kehitystä tarkastellaan pitkällä aikavälillä taaksepäin, kolmen kuukauden euribor on tullut pitkässä juoksussa edullisimmaksi vaihtoehdoksi. Tästä huolimatta Heinonen huomauttaa, että tulevaisuutta ei voi ennustaa varmuudella.

Siksi siihen ei voida antaa varmaa vastausta, onko kolmen kuukauden euribor edullisin valinta myös tulevaisuudessa.

– Erot kolmen ja 12 kuukauden euriborin välillä ovat kuitenkin tyypillisesti olleet hyvin pieniä, joten viitekoron valinnassa tärkeämpää ovat asiakkaan tilanne ja riskinsietokyky, Heinonen huomauttaa.

