Sijoitatko rahastoihin? Yksi virhe voi tulla kalliiksi

Rahastoihin sijoittamista pidetään suhteellisen varmana ja riskittömänä tapana vaurastua pitkällä aikavälillä. Alkuun päästäkseen ei tarvita edes suuria pääomia, sillä kuukausittaisen rahastosäästämisen voi aloittaa vaikka vain kymmenellä eurolla kuussa. Varallisuuden kasvaessa summia voi kasvattaa oman taloudellisen tilanteensa mukaan.

Vaikka rahastosijoittamisen aloittaminen on helppoa, tietyt virheet voivat syödä kertyvät voitot tai tehdä sijoittamisesta jopa tappiollista. Siksi etenkin aloittelevan sijoittajan kannattaa ottaa selvää tietyistä perusasioista ennen kuin alkaa sijoittaa rahojaan yhteenkään rahastoon. Perusasiat opettelemalla myös varmistat, ettet sorru monelle aloittelevalle sijoittajalle tyypillisiin virheisiin.

Sijoituspalvelu Nordnetin talousasiantuntijan Jasmin Hamidin mukaan yksi tyypillinen aloittelevan sijoittajan virhe on käydä kauppaa liian aktiivisesti. Tämä koskee niin rahastosijoittajia kuin osakepoimijoita.

– Ennen sijoituspäätöstä täytyisi miettiä, mitä aion ostaa ja kuinka kauan aion pitää sitä. Olisi hyvä miettiä, mikä on oma sijoitusstrategia, Jasmin Hamid huomauttaa Verkkouutisille.

Tyypillinen virhe onkin ostaa rahastoja perehtymättä ollenkaan niihin, ja kurssien äkillisesti laskiessa myydä omistukset pois tappiolla. Tällainen poukkoilu tulee sijoittajalle kalliiksi niin suorien tappioiden kuin välityspalkkioidenkin muodossa.

Siksi olisi tärkeää, että rahastoihin sijoittaja ei hätiköisi äkillisten markkinamuutosten koittaessa.

– Jos valitsemani rahasto lähteekin ensin laskuun, se ei tarkoita sitä, että sille täytyisi tehdä heti mitään toimenpiteitä. Tärkeämpää on olla pitkäjänteisesti liikenteessä. Kannattaa myös muistaa, että pörssitaipaleelle osuu aina nousuja laskuja.

Samalla Hamid muistuttaa, että kaikkein pahin sijoitusvirhe on kuitenkin olla aloittamatta sijoittamista ollenkaan.

Ole tarkkana kulujen kanssa

Erilaisia rahastoja on lukuisia. Mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota, kun miettii itselleen sopivaa rahastoa?

Ensimmäiseksi Hamid neuvoo kiinnittämään huomiota rahaston kuluihin. Kaupankäynnin lisäksi kulut voivat muodostua erilaisista hallinnointipalkkioista, jos kyse on aktiivisesti hoidetusta rahastosta, jolla on rahastonhoitaja.

– Silloin hänelle [rahastonhoitajalle] pitää maksaa aktiivisesta salkunhoidosta. Silloin tulee todennäköisesti erilaisia lunastus- ja merkintämaksuja sekä hallinnointikuluja. Pitkällä aikavälillä ne voivat syödä aika paljonkin tuotoista pois.

Rahastoihin liittyvät sivukulut ovat asia, joiden kanssa kannattaa olla tarkkana. Pieniltä vaikuttavat sivukulut voivat nousta suuriksi ajan ja sijoitusvarallisuuden karttuessa.

– Pitkäjänteisyys on sijoittamisessa ylipäätään kaiken A ja O.

Rahastoja vertailtaessa kannattaa kiinnittää huomiota myös sen tuottohistoriaan. Hamid suosittelee tutustumaan tuottohistoriaan pidemmältä aikajaksolta eikä vain esimerkiksi edellisen vuoden ajalta.

Myös siihen kannattaa kiinnittää huomiota, millaisia sijoituksia rahasto sisältää. Tämä on tärkeää etenkin silloin, jos henkilö omistaa myös suoraan pörssiosakkeita.

– Silloin kannattaa varoa päällekkäisyyksiä. Jos sijoittaa Helsingin pörssin yleisindeksiin, silloin ei ole järkevää poimia osakkeita samasta pörssistä.

Tämä liittyy rahastosijoittamisen mukaan tuomaan hajauttamiseen. Ostamalla rahasto-osuuksia sijoitat samalla useampaan eri yhtiöön.

– Ei kannata ottaa samoja osakkeita yksitellen mitä rahastosta jo löytyy, Hamid neuvoo.

Joskus vastaan voi tulla myös sellaisia rahastoja, joihin aloittelijan ei välttämättä kannata sijoittaa. Varsinkaan, jos toiveena on saada tarvittaessa nostettua sijoitetut rahat pois. Tästä esimerkkinä on viime kuukausina esillä olleet kiinteistörahastot.

Suuret hallinnointikulut voivat syödä tuottosi

Monesti kuulee sanonnan, jonka mukaan passiiviset indeksirahastot ovat paras tapa sijoittaa, sillä niissä on yleensä pienimmät hallinnointikulut. Hamid on asiasta samaa mieltä.

– Indeksirahastot ovat loistava tapa aloittaa sijoittaminen ja ovat hyvä sijoitussalkun kivijalka meille kaikille.

Hänen mukaansa indeksirahastojen etu on pienien kulujen lisäksi se, että ne eivät yritäkään tavoitella mitään muuta kuin pörssin keskimääräistä tuottoa.

– Koska sijoittamisessa pitkä aikajänne on kaiken salaisuus, silloin keskimääräinen tuotto riittää varsin hyvin.

Jos taas laitat rahasi aktiivisesti hoidettuun rahastoon, rahastonhoitajan palkkiot ja sivukulut syövät voittojasi. Silloin myös niiden omistaminen tulee pitkässä juoksussa kalliimmaksi. Lisäksi tutkimuksissa on havaittu, että harva aktiivisesti hoidettu rahasto edes pystyy pitkällä aikajänteellä ylittämään indeksin tuottoa.

Hamidin mukaan matalakuluiset indeksirahastot ovat hyvä vaihtoehto myös siksi, että niiden kanssa säästämisessä pääsee alkuun pienilläkin kuukausisummilla. Kun sijoittamisen automatisoi kuukausittaiseksi, tulee samalla hajauttaneeksi sijoituksia ajallisesti.

Tunnista varoitusmerkit

On myös olemassa tiettyjä varoitusmerkkejä, jotka paljastavat, ettei rahasto ole kannattava sijoitus tai ainakaan paras valinta aloittelijalle.

– Jos rahastossa ei ole kauheasti likvidia [maksuvalmiutta], on hyvä miettiä kuinka helposti sieltä pääsee tarvittaessa nostamaan rahoja.

Tästä on olemassa konkreettisena esimerkkinä aiemmin mainitut kiinteistörahastot. Rahastojen maksunkykyongelmien vuoksi sijoittajat eivät ole onnistuneet nostamaan rahojaan rahastosta pois. Jos rahoille olisi ollut kiireellinen tarve muualla, tilanne on voinut aiheuttaa sijoittajalle ongelmia.

– Ylipäätään erikoisrahastot ovat sellaisia, joihin kannattaa laittaa vain pieni osa sijoituksista, Hamid toteaa.

Toinen rahastoihin liittyvä varoitusmerkki ovat korkeat kulut.

– Me kaikki haluamme hyvää tuottoa pienillä kuluilla, Hamid muistuttaa.

Kolmas selvä varoitusmerkki on tyypillisesti se, jos rahaston strategia vaikuttaa monimutkaiselta eikä sijoittaja oikein ymmärrä sitä.

– Sijoittajalle on todella tärkeää ymmärtää, mihin sijoittaa. Jos joku vaikuttaa liian hyvältä ollakseen totta tai siitä on liian vaikea saada selvää, ei ole koskaan hyvä merkki.

Rahastoilla on keskenään myös erilaisia minimisijoitussummia. Jos minimisijoitus on erityisen korkea, sekin voi aiheuttaa ongelmia.

– Silloin rahastoon sijoittaminen voi ottaa ison osan säästöistä, jolloin hajautus ei onnistu. Tämä riippuu toki rahastosta, Hamid toteaa.

Myös epävakaisiin tai kehittyviin markkinoihin sijoittaminen voi olla riski.

– Kurssi saattaa heilua paljon ja rahasto voi menettää hetkessä paljon arvostaan. Kovin volatiili tilanne voi olla aloittavalle sijoittajalle henkisesti hankala. Toisaalta sijoitusten arvo voi noustakin.

Epävakaisiin markkinoihin sijoittamisen riskeistä on olemassa konkreettisia esimerkkejä, jolloin sijoitukset voivat menettää arvonsa vain hetkessä. Näin kävi esimerkiksi monien pankkien Venäjä-rahastoille keväällä 2022 sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssotansa Ukrainaan. Rahojen saaminen pois Venäjä-rahastoista ei ole ollut ongelmatonta. Talouselämän mukaan esimerkiksi OP:n Venäjä-rahastossa on edelleen sijoittajien rahoja jumissa 173 miljoonan euron edestä, sillä rahastoa ei ole saatu lakkautettua. Lakkautuksen esteeksi on ilmennyt se, ettei Venäjälle tehtyjä sijoituksia ole voitu realisoida.

Sijoittamiseen liittyy aina riskejä, mutta voit pienentää niitä

Rahastosijoittamiseen, kuten kaikkeen muuhunkin sijoittamiseen liittyy aina riski. Riskiä voi yrittää pienentää sijoittamalla aluksi vain vakaampiin kohteisiin.

– Riskiinkin on hyvä totutella, Hamid huomauttaa.

Usein rahastoihin sijoittamista pidetään turvallisempana sijoittamisen tapana kuin suorat osakesijoitukset. Tämä perustuu siihen, että rahastoihin sijoittamalla hajauttaminen tapahtuu automaattisesti. Hamid mainitsee esimerkkinä yhdysvaltalaisen indeksirahaston S&P 500:n. Se sisältää 500 suurinta yhdysvaltalaista yritystä.

– Sijoittamalla rahastoon ikään kuin omistat jo 500 yritystä.

Hajauttamalla sijoittamiseen liittyviä riskejä voidaan pienentää merkittävästi. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat jo aiemminkin mainitut indeksirahastot.

– Jos sijoitat maailmanindeksiin, todennäköisyys sille, että kaikilla yrityksillä menisi huonosti, on pieni.

Äkillisen kriisin sattuessa näinkin voi hetkellisesti käydä ja pörssikurssit saattavat toimialoista riippumatta laskea. Vaikka historia ei ole tae tulevasta, aina aiemmin näistä romahduksista on jollain aikavälillä noustu.

– Esimerkiksi maailmanindeksissä on kuitenkin niin monta eri toimialaa, että kaikilla niistä tuskin menisi samaan aikaan huonosti. Tai jos menee, on kyse laajemmasta taantumasta, jonka yli on vain odoteltava, Hamid pohtii.

Muista myös ajallinen hajautus

Oma lukunsa on rahastosijoittamiselle tyypillinen säännöllinen kuukausisijoittaminen. Silloin sijoittaja hajauttaa sijoituksiaan myös ajallisesti.

– Emme koskaan tiedä, onko nyt kallista vai halpaa, sillä pian markkinoilla voi olla vielä halvempaa tai kalliimpaa. Säännöllinen säästäminen on siksi todella järkevää, koska silloin tulee ostettua sekä hyvinä että huonoina aikoina, Hamid havainnollistaa.

Vastaavasti jos rahansa sijoittaa vain muutaman yksittäisen yhtiön osakkeisiin, riskit ovat suuremmat. Silloin varallisuuden menettämisen riski voi olla huomattavasti todennäköisempi esimerkiksi toimialaan liittyvän markkinaheilunnan takia.

Vaurastuminen vaatii pitkäjänteisyyttä

Rahastot ovat hyvä tapa vaurastua. Kunhan sijoittaja jaksaa olla riittävän pitkäjänteinen.

– Mitä kauemmin on mukana markkinalla, se on myös yksi tapa hallita riskejä. Ideaalitilanteessa sijoitushorisontti on useita kymmeniä vuosia.

Pikavoittoja hakevalle rahastot eivät ole sopiva sijoitusvaihtoehto.

– Jos lähtee hakemaan pikavoittoja, silloin niitä voi yrittää tavoitella esimerkiksi päiväkaupasta. Kannattaa kuitenkin muistaa, että silloin myös riskit kasvavat, sillä tuotto ja riski kasvavat käsi kädessä. Se ei kuitenkaan ole aloittelijalle eikä monelle kokeneemmallekaan sijoittajalle hyvä tapa, Hamid huomauttaa.

Pitkäjänteisyyteen kuuluu myös se, että sijoittaja on valmis kestämään kurssien heiluntaa. Rahastoihin säästävän ei kannata heti pelästyä, jos kurssit kääntyvät äkillisesti miinukselle.

Hamidin mukaan sama pätee mihin tahansa sijoittamiseen.

– Aivan samalla tavalla, kuten asuntojen hinnatkin ovat laskeneet. Erilaisten hyödykkeiden arvo voi vaihdella ja pörssiin kuuluvat laskut siinä missä nousutkin.

Poimintoja videosisällöistämme

Hamid myös muistuttaa, että pitkällä aikavälillä pörssiin sijoittaminen on ollut toimiva tapa vaurastua. Tästä löytyy historiasta esimerkkinä sekin, että pörssikurssit ovat viimeisen sadan vuoden aikana aina toipuneet lukuisista kriiseistä. Joukkoon mahtuu niin Yhdysvaltain pörssiromahdus, toinen maailmansota kuin koronapandemiakin.

– Juuri tässä on se syy, miksi markkinoilla ei kannata olla liian lyhyttä aikaa. Silloin menettää mahdollisuudet nousuun, jos hätiköidysti myy laskumarkkinassa, Hamid muistuttaa.

LUE MYÖS:

Sijoittaminen vai asuntolainan lyhennys? Asiantuntija suosittelee nyt toista

Asiantuntija kertoo: Näin sata euroa kuussa kasvaa 300000 euroon

Aiotko sijoittaa osakkeisiin? Älä tee tätä virhettä

Millainen tili kannattaa avata sijoittamiseen? Asiantuntija vääntää rautalangasta