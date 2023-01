Vakoiluskandaalissa elinkautinen tuomio – ”Erittäin vakavat seuraukset Ruotsin turvallisuudelle”

Vakoilusta syytetyt veljekset Peyman Kia ja Payman Kia ovat saaneet tuomiot törkeästä vakoilusta, kertoo Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Vanhempi veli tuomittiin elinkautiseen ja nuorempi veli yhdeksän vuoden ja kymmenen kuukauden vankeusrangaistukseen. Tuomioiden yksityiskohdat pidetään osittain salaisina.

Veljesten uskotaan myyneen huippusalaista tietoa venäläisille jopa kymmenen vuoden ajan, aina syksyllä 2021 tapahtuneeseen kiinniottoon asti. Veljeksistä vanhempi on aiemmin työskennellyt eri tehtävissä Ruotsin puolustusvoimissa ja turvallisuuspoliisi Säpossa

Ruotsalainen eturivin turvallisuusasiantuntija, sotatieteiden tohtori Oscar Jonsson arvioi, että toiminta on aiheuttanut vakavia seurauksia turvallisuudelle.

– Turvallisuus- ja tiedusteluviranomaiset arvioivat, että salaisuuksilla on erityisen vakavia seurauksia Ruotsin turvallisuudelle, Jonsson toteaa Twitterissä.

