Ruotsin vakoiluskandaali – ”Venäjä ollut koko ajan askeleen edellä”

Ruotsissa nostettiin perjantaina vakoilusyytteet kahta veljestä vastaan, ruotsalaismediat uutisoivat. Peyman ja Payam Kiaa epäillään syyttäjän mukaan törkeästä vakoilusta Venäjän sotilastiedustelun GRU:n hyväksi, Expressen kertoo. Veljesten uskotaan myyneen huippusalaista tietoa venäläisille jopa kymmenen vuoden ajan, aina syksyllä 2021 tapahtuneeseen kiinniottoonsa saakka.

Veljeksistä vanhempi, Peyman Kia, on työskennellyt eri tehtävissä Ruotsin puolustusvoimissa ja turvallisuuspoliisi Säpossa. Dagens Nyheterin mukaan hän on kuulusteluissa kertonut toimineensa vastavakoilun parissa, ja lehti kertoo Kian työskennelleen Ruotsin tiedustelun kaikkein salaisimmassa yksikössä, KSI:ssä.

DN:n mukaan Peyman Kialla on työnsä ansiosta ollut pääsy jopa kymmeniin tuhansiin salaisiin asiakirjoihin.

Toiminnastaan vaitonainen KSI on Kontoret för Särskild Inhämtning, eli Erityisen tiedonhankinnan toimisto.

Syyttäjän mukaan nuorempi veli on toiminut yhteyshenkilönä venäläisten suuntaan. Veljekset ovat vuosien ajan myyneet tietoja sotilastiedustelu GRU:lle, mutta syyttäjä ei toistaiseksi halua kommentoida, onko vakoilun motiivina ollut myös muu kuin raha. Lehtitietojen mukaan veljekset ovat syyskuun 2016 ja kesäkuun 2017 vastaanottaneet vieraalta vallalta fyysisiä dollariseteleitä ainakin yli 35 000 euron edestä.

Syyttäjällä on käsitys siitä, miten venäläiset ovat onnistuneet rekrytoimaan ruotsalaisveljekset palvelukseensa.

Ruotsin tiedustelupiireissä tapaukseen suhtaudutaan vakavasti. DN:n haastattelema nimetön lähde pitää veljesten vakoilua huolestuttavana.

– Se tarkoittaa, että GRU on ollut koko ajan askeleen edellä Ruotsin vastavakoilua. He saavat tietää, miten paljon lännessä oikein tiedetään GRU:n toiminnasta. Jos läntinen tiedustelu on onnistunut infiltroimaan GRU:n, voivat he saada siitä vihiä. Hehän etsivät pettureita omasta organisaatiostaan, lähde kertoo.

Veljekset kiistävät syyllistyneensä törkeään vakoiluun.