Väite Venäjän isosta tappiosta Sjeverodonetskissa – Ukrainan mukaan taistelu jatkuu

Ukrainan pääesikunnan mukaan taistelu Sjeverodonetskin kaupungista jatkuu, vaikka suuri osa kaupungista on jo hyökkääjän hallussa. Ukrainan mukaan hyökkääjä etenee kaupungissa tykistön tuella. Joissain lähteissä on väitetty, että Ukraina olisi aiheuttanut Venäjälle suuren tappion valtaamalla osan kaupungista takaisin. Tietoa ei kuitenkaan ole vahvistettu.

Venäjän kerrottiin ottaneen haltuunsa suurimman osan kaupungista jo torstaina.

Pääesikunnan mukaan Venäjä on jatkanut hyökkäystä itäisessä Ukrainassa ja ilmaiskut Ukrainan infrastruktuuria vastaan ovat jatkuneet, mutta tilanne muualla kuin Sjeverodonetskin kaupungin alueella ei ole merkittävästi muuttunut.

Hyökkääjä on pyrkinyt heikentämään Ukrainan taistelukykyä ilmaiskuin ja tykistöllä. Venäjän etenemisyritykset on kuitenkin pääesikunnan mukaan pysäytetty, ja hyökkääjälle on aiheutettu tappioita.

Hyökkääjä on Ukrainan mukaan keskittänyt joukkojaan erityisesti Sjeverodonetskin ja Bakhmutin alueille.

Venäjä on Ukrainan pääesikunnan mukaan vahvistanut asemiaan valloittamillaan alueilla, tavoitteenaan pitää Ukrainan joukot sidottuina taisteluun. Venäjän joukot alkavat Ukrainan mukaan kuitenkin väsyä, mikä vaikuttaa hyökkääjän taistelutehoon.

Ukrainan pääesikunnan mukaan hyökkääjä pelkää paikallisen väestön vastarintaa, joka on Ukrainan mukaan vahvistunut erityisesti Hersonin alueella. Ukrainan pääesikunta kertoo miehittäjän siirtäneen alueelle lisää miehitysjoukkoja kalustonaan muun muassa panssaroituja ajoneuvoja. Miehityshallinnon kerrotaan olevan olemassa vain lähinnä ”paperilla”.