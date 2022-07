Väite valtionmediassa: Venäjä riisuu Naton aseista

Venäjän ulkoministeriön diplomaattikoulun lehtori ja turkologi Vladimir Avakov analysoi Venäjän ykköskanavan propagandalähetyksessä Suomen ja Ruotsin hakeutumista puolustusliitto Naton jäseniksi.

– Kaksi uutta jäsentä on liittymässä hautausmaahan nimeltä Nato, joka on vain historian atavismi [periytymishäiriö]. Nato on siirtymässä historiaan. Me nyt keskustelemme – koko maailma keskustelee, länsihän ei ole koko maailma, se on juuri asian ydin, BRICS-maiden laajenemisesta. Koko maailma keskustelee Länteen liittymättömistä asioista.

Keskustelu liittyi Kiinan ulkoministeriön apulaisjohtajan Zhao Lijianin twiitissään esittämään kysymyksiin ”miksi puhutaan kansainvälisestä yhteisöstä”, kun BRICS-maissa (Brasilia, Venäjä, Intiaa, Kiinaa ja Etelä-Afrikka) asuu enemmän ihmisiä kuin G7-maissa.

– Mutta nuo toverit [Natossa] elävät omassa vanhassa logiikassaan, kylmän sodan aikaisessa logiikassaan. He kalistelevat sapeleitaan ja toivovat alistavansa koko maailman tuohon logiikkaan. Tämä kiinalainen toveri sanoi täysin oikein, että BRICS-maissa on 3,2 miljardia ihmistä ja G7-maissa 777 miljoonaa. Kyse ei ole vain väkiluvusta, vaan tulevaisuuden potentiaalista!

Avakovin mukaan länsimailla ei ole tulevaisuutta, koska ”heillä ei ole johtajia ja puhuvat merkityksettömistä asioista”. Lisäksi länsimaat ”itse asiassa riisuvat itseään aseista”.

– Koska se, mitä tänään näemme, on itse asiassa Venäjän onnistuneesti suorittama Naton aseistariisunta entisen Ukrainan sosialistisen neuvostotasavallan alueella, päätteli Avakov.

Jo aiemmin Verkkouutiset kertoi Venäjän propagandatelevisiossa vaaditun koko Naton riisumista aseista, ja nyt se on ilmeisesti Avakovin mukaan tehty.