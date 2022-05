Sotapuheet kovenevat Venäjällä – koko Nato riisuttava aseista

Ruotsin entinen pää- ja ulkoministeri Carl Bildt on kommentoi sosiaalisessa mediassa pätkää Rossija 1-televisiokanavan keskusteluohjelmasta.

– Venäjällä eräät mielipiteet koskien sotaa ovat koventumassa tunnustaen, että [Vladimir] Putin aloitti sodan Länttä vastaan, ja että itse Venäjän kohtalo saattaa olla vaakalaudalla. Arvelen kuulevamme lisää tämänkaltaista vielä tulevina viikkoina.

Venäjän ”erikoisoperaatiota” Ukrainassa käsittelevän keskustelohjelma juontaja Olga Skabejeva sanoo videolla seuraavasti:

– Ehkä on aika myöntää, että Venäjän erikoisoperaatio Ukrainassa on päättynyt siinä mielessä, että varsinainen sota on alkanut, itse asiassa vielä enemmän, kolmas maailmansota on alkanut. Me emme ole ainoastaan pakotettuja demilitarisoimaan Ukraina, vaan koko Nato.

Some opinions in 🇷🇺 on the war are hardening, acknowledging that Putin has started a war against the West, and that the future of 🇷🇺 itself might well be at stake. I think we will hear more along these lines in the weeks ahead. pic.twitter.com/3I3pkECjiM

— Carl Bildt (@carlbildt) May 31, 2022