Väite: Ukrainan kimppuun lähetetyt pohjoiskorealaiset löysivät nettipornon

Ukrainaan sotimaan lähetetyt Pohjois-Korean sotilaat ovat päässeet Venäjällä koulutettavana ollessaan sekä rintamalla ensimmäisiä kertoja elämässään internetiin. Tämä on johtanut siihen, että pohjoiskorealaiset sotilaat ahmivat pornoa.

Asiasta kertoo talouslehti Financial Timesin ulkopolitiikan kommentaattori, pitkän linjan ulkomaantoimittaja Gideon Rachman viestipalvelu X:ssa. Rachman ei kerro tarkemmin, miten on saanut tietonsa, mutta kuvailee että sen antanut lähde on ”yleensä luotettava”.

Pohjois-Koreassa toki on internet-yhteyksiä, mutta ankaran sensuurin johdosta kansainvälinen internet sellaisena kuin me sen tunnemme, on vain harvojen ja valittujen saatavilla. Diktatuurilla on oma sisäinen intranet nimeltään kwanmyong, mutta koska Pohjois-Korea on konservatiivinen yhteiskunta ja porno melkein yhtä rajoitettua kuin tiedonvälitys, on visuaalisten yllykkeiden hankkiminen ja saaminen haastavaa. Vielä vuonna 2015 ihmisten väliset luonto-ohjelmat liikkuivat kopioiduilla cd-rompuilla. Laatu vaihteli sen mukaan, oliko ne kopioitu Kiinasta vai Japanista.

Toisaalta: ainakin osa Pohjois-Korean Venäjän avuksi lähettämistä sotilaista on erikoisjoukoista. He voisivat siis olla jonkinlaista pohjoiskorealaista eliittiä. Tavallaan heidän täytyykin olla, sillä sulkeutunut diktatuuri ei tavallisesti erityisemmin päästä kansalaisiaan ulkomaille elleivät ole erityisen luotettaviksi todettuja.

Eivätkö tällaiset kansalaiset tosiaan olisi nähneet internetiä ja tallennettua seksiä aikaisemmin?

Sotilasasioihin erikoistunut yhdysvaltalaislehti Task & Purpose yritti ottaa selvää. Sen toimittaja kysyi pornon kuluttamisesta Yhdysvaltain puolustusministeriöstä. Jos heillä olisi vaikkapa signaalitiedustelun kautta kerättyä tietoa asiasta?

– Niin viihdyttävältä kuin tuo kuulostaakin, en voi vahvistaa mitään pohjoiskorealaisia internetinkäytön muotoja Venäjällä, Pentagonin tiedottaja Charlie Dietz sanoi lehdelle.

– Me keskitymme vakavampiin ulottuvuuksiin, joita Pohjois-Korean osallistumisella Venäjän sotilastoimiin saattaa olla. Internetinkäyttöön liittyviin kysymyksiin osattaisiin varmasti vastata parhaimmin Moskovassa.