Siperiassa sijaitsevalla Kemerovon alueella peruttiin keskiviikkona television vaaliväittelyohjelma, kun kumpikaan kutsutuista ehdokkaista ei ilmestynyt paikalle. Debatti olisi liittynyt tämän syksyn alueellisiin vaaleihin.

The Moscow Times lehti kertoo, että kyseessä on ”ehkä historian lyhyin poliittinen väittely”.

Brittiläinen sotahistorioitsija ja kirjailija Chris Owen toteaa, että ohjelmassa näytettiin hetki tyhjiä tuoleja, sen jälkeen juontaja kertoi kanavan jatkavan muulla ohjelmalla.

Paikalla piti olla kommunistisen ja liberaalidemokraattisen puolueen edustajat.

– Ei ole selvää, miksi he eivät olleet siellä, mutta koska vaalien tulos on määritelty ennalta, väittelyllä on vähänlaisesti arvoa, Owen kommentoi.

Paikallisvaalit järjestetään Venäjällä muutamien viikkojen kuluttua. Ensi maaliskuussa on vuorossa presidentinvaali. Venäjän vaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova lausui hiljattain, että ”Venäjä ei kaipaa läntistä demokratiaa”.

2/ The host showed empty chairs in a nearly empty studio and said that the channel would "continue with thematic programming" in the absence of the candidates. It's not clear why they weren't there, but since the result of the election is predetermined, debating has little value.

