Näin Venäjällä valmistaudutaan vaaleihin – ”emme kaipaa läntistä demokratiaa”

Venäjä ei kaipaa läntistä demokratiaa, linjasi Venäjän vaalilautakunnan puheenjohtaja Ella Pamfilova perjantaina. Vaalipäällikön lausunnoista uutisoi venäläismedia Meduza.

Venäjällä järjestetään presidentinvaalit ensi vuonna. Presidentti Vladimir Putin ei ole vielä julkisesti kertonut jatkoaikeistaan, mutta diktatorisen Putinin jatkokauden odotetaan olevan varma. Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov luonnehti aikaisemmin elokuussa presidentinvaaleja ”kalliiksi byrokratiaksi”. Peskovin mukaan Venäjän presidentinvaaleissa ei ole kyse demokratiasta.

Perjantaina vaalipäällikkö Pamfilova puolusti Peskovin lausuntoa. Demokratia on pelkkä ”mekanismi”, Pamiflova väittää.

– Läntisessä demokratiassa ei ole nykyään kyse enemmistön vallasta, vaan vähemmistön vallasta. Olen samaa mieltä Peskovin kanssa siitä, että meillä ei todellakaan ole samaa järjestelmää kuin lännessä, emmekä me kaipaa sitä.

Pamfilova väitti demokratian ”heikentyneen” lännessä. Venäjän vaaliviranomaista hän ylisti ”tehokkaaksi”, ja kehotti muita virastoja ottamaan vaalilautakunnasta mallia.

Venäjän vaaleja on jo pitkään arvosteltu epädemokraattisiksi ja epärehellisiksi. The Moscow Timesin mukaan alueelliset viranomaiset ovat saaneet ohjeistuksen, jonka mukaan Putinin on saatava ensi vuoden presidentinvaaleissa 80 prosenttia äänistä.