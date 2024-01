Vaalisivut hakkerien maalitauluina: Ehdokkaan sivuille hyökättiin

Venäläiset palvelunestohyökkäyksiä tehtailevat verkon pikkurikolliset ovat ottaneet tähtäimeensä sunnuntain presidentinvaaliin liittyviä verkkosivuja. Noname-ryhmä on kertonut niistä itse omalla Telegram-kanavallaan.

Rikolliset käyttävät bottiverkkoa, ja tämän verkon toimintaa monitoroiva tietoturvatutkija Kevin Beaumont teki vastaavan havainnon. Beaumontin havaintojen mukaan kohteiksi määriteltiin Pekka Haaviston, Alexander Stubbin, Olli Rehnin, Mika Aaltolan ja Li Anderssonin sivustot. Lisäksi listalta löytyivät myös Äänestyspaikat, Lakipalvelu Finlex sekä oikeusministeriön Vaalit.fi– ja Ota kantaa-sivustot.

Perjantaina iltapäivästä sivustot vaikuttivat toimivan pääsääntöisesti ongelmitta. Anderssonin sivuille ei päässyt EU:n ulkopuolella sijaitsevista ip-osoitteista. Oikeusministeriön sivuilla oli käytössä ulkopuolisen palveluntarjoajan palvelunestohyökkäysten torjunta, joka tarkistaa sivustolle saapuvan liikenteen ennen kuin päästää vierailijan sivuille. Yhdysvalloissa sijaitsevalta pimeän verkon reitityspisteeltä tulevaa selainliikennettä vaalit.fi -sivusto ei sivustolle päästänyt.

Pekka Haaviston kampanjatiimistä kerrottiin perjantaina, etteivät he olleet havainneet häiriöitä sivuston toiminnassa kuluneen viikon aikana. Li Anderssonin kampanjatiimistä vahvistettiin Verkkouutisille, että kampanjasivustoon kohdistui palvelunestohyökkäys tällä viikolla. Häiriö jäi lieväksi, kampanjapäällikkö Anna Mäkipää kertoo.

Häirinnän takana on venäjänkielinen, todennäköisesti venäläisistä koostuva Noname-hakkerointiryhmä. Noname on ottanut suomalaiset sivut kohteekseen aiemminkin. Esimerkiksi kun Suomi liittyi Natoon huhtikuussa, ryhmä kohdisti palvelunestohyökkäyksen eduskunnan verkkosivuihin. Myös torstaina ryhmä väitti Telegram-kanavallaan, että eduskunnan verkkosivut olisivat olleet liikenteen tavoittamattomissa. On kuitenkin mahdollista, että eduskunnan sivuilta on vain estetty ulkomailta tuleva liikenne. Perjantaina eduskunnan sivut toimivat hyvin, myös esimerkiksi yhdysvaltalaisista ja kanadalaisista ip-osoitteista.

Tammikuun alkupuolella Noname kertoi Telegram-kanavallaan, että ”muistuttaa Suomen hallitusta kuinka huono aika nyt on sijoittaa Naton tukikohta Venäjän lähelle”. Silloin ryhmän kohteiksi joutuivat Energiateollisuuden, Insinööriliiton, Kuntaliiton ja Kuluttajariitalautakunnan verkkosivut.