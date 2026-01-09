Uutta jättisopimusta ylistetään – ”Vahvistaa Suomen taloutta ja kilpailukykyä”

Keskuskauppakamari pitää EU–Mercosur-kauppasopimusta merkittävänä askeleena Suomen ja Euroopan talouden kannalta. Sopimus poistaa tullit valtaosasta tavaroita, poistaa muita kaupan esteitä ja luo ennustettavat pelisäännöt kaupalle.

– Sopimus vahvistaa Suomen taloutta, yritysten kilpailukykyä ja tukee kestävää kasvua, mikä on erinomainen asia, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi tiedotteessa.

EU:n ja neljän Etelä-Amerikan maan, Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn välillä käydyt 25 vuoden neuvottelut vapaakauppasopimuksesta saatiin vihdoin päätökseen perjantaina, kun EU-maiden enemmistö kannatti sopimuksen hyväksymistä. Kyseessä on EU:n historian suurin kauppasopimus, joka luo yli 700 miljoonan kuluttajan vapaakauppa-alueen.

Sopimus poistaa tullit 91 prosentista tavaroista, mikä alentaa yritysten kustannuksia. EU-maissa olevien yritysten on arvioitu säästävän tullimaksuissa vuosittain miljardeja euroja.

Suomesta Mercosur-maihin viedään paljon koneita ja laitteita, joilla on 20 prosentin tuontitullit. Sopimuksen myötä tullit laskevat 15 vuoden kuluessa nollaan.

– [Donald] Trumpin tullipolitiikan ja kaiken muun talouteen liittyvän epävarmuuden aikana Mercosur-sopimus luo tietynlaista vakautta ja luo uusia mahdollisuuksia. Uskon, että esimerkiksi teknologia-, kone-, ja paperiteollisuusyritysten vienti kasvaa merkittävästi, Romakkaniemi sanoo.

Romakkaniemen mukaan sopimuksen hyödyt ovat Suomelle selkeät.

– Sopimus tukee työllisyyttä ja vahvistaa Suomen asemaa globaalissa taloudessa. Se tarjoaa suomalaisille yrityksille uusia markkinoita ja lisää kilpailukykyä kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti.

Romakkaniemi oli vuosina 2014-2018 myös kauppapolitiikasta vastanneen Euroopan komission varapuheenjohtaja Jyrki Kataisen kabinettipäällikkönä neuvottelemassa poliittisella tasolla EU-Mercosur-kauppasopimuksesta.

– On sietämätöntä, että näiden sopimusten neuvottelu kestää näin kauan. Onneksi maailman tilanne on muuttanut myös Euroopassa tilannearviota positiivisemmaksi kauppasopimusten tarpeesta ja strategisesta roolista. Seuraavaksi EU:n on saatettava loppuun neuvottelut kauppasopimuksesta Intian kanssa, Romakkaniemi sanoo.

Mercosur-sopimuksen ratifioinnin loppuun saattamien vaatii vielä hyväksynnän Euroopan parlamentissa. Se äänestää sopimuksen hyväksymisestä kuun vaihteessa.