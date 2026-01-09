Jättimarkkina avautuu Suomen viennille – historiallinen läpimurto

EU:n jäsenmaat ovat perjantaina päässeet sopuun Etelä-Amerikan talousmahtien kanssa solmittavasta Mercosur-kauppasopimuksesta.

Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) mukaan sopimus on ”historiallinen läpimurto” ja ”iso strateginen voitto” geotalouden epävarmuuksien ja kauppasotien keskellä. Sopimuksesta on neuvoteltu 25 vuotta.

Sopimus avaa Suomen viennille ja eurooppalaisille yrityksille Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn suojatut jättimarkkinat.

– Poikkeuksellista on ensinnäkin mittakaava. Kyseessä on EU:n historian suurin kauppasopimus, jolla luodaan maailman laajin vapaakauppa-alue yli 700 miljoonalle asukkaalle. Brasilian, Argentiinan, Paraguayn ja Uruguayn muodostama Mercosur on yksi maailman suurimmista kauppablokeista, toteaa EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämies tiedotteessa.

– Vientikaupan ohella Mercosur-sopimuksessa korostuvat geotalouden kauaskantoiset hyödyt Euroopalle. Sopimuksen syntyminen on EU:lle tärkeä läpimurto, joka auttaa sen neuvotellessa kauppasuhteista muiden uusien kumppanien kanssa, hän jatkaa.

Mercosur-maat ovat tähän asti suojanneet markkinoitaan monella tapaa. Ulkomaista kilpailua ovat vaikeuttaneet sekä korkeat tullit että monimutkaiset tullausmenettelyt, tekniset määräykset ja sertifiointivaatimukset.

Nyt eurooppalaiset yritykset saavat etulyöntiaseman, kun sopimus tekee kaupankäynnistä merkittävästi halvempaa ja helpompaa. Yli 90 prosenttia tullinimikkeistä vapautuu kokonaan tulleista asteittain 15 vuoden kuluessa.

Tällä hetkellä Latinalaisen Amerikan osuus Suomen viennistä on vain alle kaksi prosenttia, mutta sopimuksen uskotaan hyödyttävän suomalaisia yrityksiä. Komission arvion mukaan EU:n vienti Mercosur-alueelle voi kasvaa jopa 39 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Yksistään jo tullimaksujen poisto tuo EU-alueelle yli 4 miljardin euron säästöt joka vuosi.

Komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin on tarkoitus matkustaa 12.1. Paraguayhin allekirjoittamaan sopimus. Viimeinen sinetti sopimukselle tarvitaan kuitenkin Euroopan parlamentilta, jonka on määrä äänestää asiasta tammi-helmikuun vaihteessa. Jos EU-hyväksyntä saadaan silloin maaliin, voi kauppasopimus tulla voimaan ja yritysten hyödynnettäväksi vuoden 2026 loppupuolella.