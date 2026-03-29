Sijoittaja varoittaa TE:ssä: ”Perikato” – tuottavimmat ihmiset jättävät Suomen

Sijoittaja Seppo Saario maalaa Talouselämän haastattelussa synkän kuvan Suomen talouden rakenteellisista ongelmista, erityisesti verotuksen ja kasvuhalukkuuden osalta.

Keskeinen ongelma on Saarion mukaan perintövero. Saario nostaa esiin tilanteen, jossa perijä saa suuren verolaskun, mutta peritty omaisuus on kiinni listaamattomassa perheyhtiössä, joka ei jaa osinkoa.

– Perinnönsaajalle on taloudellinen turmio periä omaisuutta, joka on tuloa tuottamatonta ja epälikvidiä, Saario sanoo.

Vero on maksettava rahana, mutta omaisuus ei ole muutettavissa rahaksi ilman yhtiön myyntiä tai toiminnan vaarantamista.

Seurauksena omistajat muuttavat Ruotsin tai Sveitsin kaltaisiin maihin, joissa perintöverotusta ei ole tai se on kevyempää. Tämä johtaa pääoman ja osaamisen valumiseen ulkomaille.

– Suomi valuu kohti yhteiskunnallista perikatoa, koska tuottavimmat ihmiset muuttavat maasta. Nykyinen verojärjestelmä pakottaa menestyneet perinnönantajat ja -saajat muuttamaan ulkomaille, Saario sanoo.

– Jos joku pärjää, se ei ole keneltäkään pois. Huonompiosaisia autetaan eniten, kun hyväosaiset tekevät parhaansa Suomen hyväksi ja yksityinen sektori kukoistaa.

Kun kyvykkäimmät yrittäjät ja johtajat muuttavat verotussyistä ulkomaille, Suomeen jää Saarion termein ”kakkosjoukkue”. Yrityksiä johdetaan varovaisemmin, kun omistaja-johtaja ei ole paikalla. Riskinotto ja tuotekehitys kärsivät, mikä johtaa yritysten kuihtumiseen tai niiden päätymiseen ulkomaiseen omistukseen halvalla.

– Meidän on muutettava verotuksen rakennetta ja määrää suhteessa BKT:hen, jos haluamme säilyttää yhteiskuntamme elinvoimaisuuden. Suomen kannalta on ydinkysymys, miten saamme halukkuuden muuttaa ulkomaille vähenemään ja käyttöön keinoja, joilla saamme ulkomaille muuttaneet suomalaiset palaamaan.