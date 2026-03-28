Kellot siirretään kesäaikaan sunnuntaina

Kelloja siirretään tunti eteenpäin.
Kellot siirretään huomenna kesäaikaan.

Kellot siirretään kesäaikaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä. Kelloja siirretään tunti eteenpäin sunnuntaina 29. maaliskuuta aamuyöllä kolmelta.

Kellojen siirtämisestä säädetään EU:n kesäaikadirektiivissä, kertoo liikenne- ja viestintäministeriön tiedote.

Kelloja siirretään kaikissa Euroopan unionin maissa samaan aikaan. Kelloja siirretään maaliskuun ja lokakuun viimeisenä sunnuntaina.

Euroopan komissio ehdotti vuonna 2018 kellojen siirrosta luopumista ja myös Euroopan parlamentti äänesti luopumisen puolesta. Ehdotus odottaa EU-neuvoston käsittelyä, jonka aikana jokaisen jäsenmaan tulee muodostaa asiaan kanta. Suomi on kannattanut siirrosta luopumista.

EU-komissaari Apóstolos Tzitzikostas käynnisti helmikuussa 2026 arviointityön, jossa selvitetään kellojen siirron vaikutuksia. Selvityksen jälkeen on tarkoitus arvioida jälleen mahdollisia jatkotoimia.

