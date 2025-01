Uusia tulitaisteluita – Hamas yrittää avata toisen rintaman

Israelin turvallisuusjoukot aloittivat tiistaina sotilasoperaation Jeninin kaupungissa Länsirannalla vain kaksi vuorokautta Gazan tulitauon voimaanastumisen jälkeen.

Pääministeri Benjamin Netanjahun mukaan tavoitteena on eliminoida alueelle pesiytynyt terrorismi. Kahdeksan henkilön kerrottiin kuolleen ja 35 haavoittuneen operaation ensimmäisten tuntien aikana.

Asiantuntijoiden mukaan Gazaa edelleen hallitseva äärijärjestö Hamas kärsi mittavia tappioita sodassa Israelia vastaan, mutta yrittää nyt aseistaa Länsirannan asejärjestöjä uuden rintaman avaamiseksi. Israelin hyökkäystä pidettiin vain ajan kysymyksenä.

Myös Fatah-liikkeen johtama palestiinalaishallinto on taistellut Jeninissä toimivia aseryhmiä vastaan loppuvuodesta lähtien. Taistelijat varastivat 5. joulukuuta kaksi turvallisuusjoukkojen lava-autoa ja ajoivat niillä paraatimaisesti pakolaisleirillä. Palestiinalaishallinnon turvallisuusjoukot ympäröivät leirin ja aloittivat etsinnät, joiden yhteydessä löytyi kymmeniä kotitekoisia räjähteitä ja niillä varustettuja ajoneuvoja.

Prikaatikenraali Anwar Rajabin mukaan yksi turvallisuusjoukkojen jäsen sai surmansa Israelin tulituksessa. Israelin asevoimien väistyvä komentaja, kenraaliluutnantti Herzi Halevi sanoi, että lähipäivinä Länsirannalla käytäisiin merkittäviä terrorisminvastaisia operaatioita Israeliin kohdistuvien hyökkäysten estämiseksi.

Amerikkalaisen Washington Institute -ajatuspajan tutkija Ehud Yaari huomauttaa Hamasin joutuneen yhä selvemmin eristyksiin. Sen liittolaisia on moukaroitu Libanonissa, Syyriassa ja Iranissa. Terroristijärjestöksi luokiteltu Hamas kehotti tiistaina palestiinalaisia taistelemaan Israelin joukkoja vastaan Länsirannalla.

– Tämä on ainoa rintama, jossa he näkevät potentiaalia, Yaari sanoo New York Timesille.

Israel on tehnyt Jeniniin yli kymmenen operaatiota viimeisen vuoden aikana. Uudelle iskulle oli ilmeisesti tarvetta, koska palestiinalaishallinto ei onnistunut kukistamaan alueella toimivia aseryhmiä. Hamasin väitetään toimittaneen niille rahoitusta ja uutta aseistusta.

