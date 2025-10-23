Uusia tavaroita vientikieltoon Venäjälle

EU:n 19. Venäjä-pakotepaketti on hyväksytty. Uusimmalla paketilla laajennetaan muun muassa energiasektorin pakotteita: EU asettaa venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontikiellon.

Vientikieltolistaa laajennetaan yli 80 tullinimikkeellä. Lisäksi Valko-Venäjään kohdistettuja pakotteita kiristetään ja yhdenmukaistetaan Venäjä-pakotteiden kanssa.

EU asettaa venäläisen nesteytetyn maakaasun (LNG) tuontikiellon koko EU-alueelle 1.1.2027 alkaen. Tuontikielto astuu voimaan asteittain. Suomeen ei ole tuotu Venäjältä nestemäistä maakaasua vuonna 2025, viimeisin erä tuotiin heinäkuussa 2024.

Listaa vientikiellon alaisista tavaroista laajennetaan tavaroilla, joilla voi edistää Venäjän sotilaallista, teknologista sekä puolustus- ja turvallisuusalan kehittämistä tai teollista kykyä.

Vientikiellon piiriin tulee muun muassa erilaisia taistelukentällä käytettäviä naamioitumisvarusteita, rakettipolttoaineiden lähtöaineita, useiden metallien malmeja sekä erilaisia kumista valmistettuja tavaroita, kuten letkuja ja renkaita.

Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan alettua Tulli on havainnut pakotevalvonnassa yli 30700 poikkeamaa tavaraliikenteessä ja tehnyt yli 4300 kohdennettua tarkastusta. Lisäksi Tulli on käynnistänyt pakotteiden rikkomiseen liittyviä säännöstelyrikostutkintoja yli 920 tapauksessa.

Pakotteisiin liittyvä rikostutkinta edellyttää Tullin rikostorjunnalta poikkeuksetta laajaa kansainvälistä yhteistyötä.

– Korostamme jatkuvasti pakotteiden toimenpanon yhtenäisyyden merkitystä. Jatkamme aktiivisesti valvontaa ja rikostorjunnallisia toimia, jotta pakotteiden tehokas toimeenpano Suomen ja EU:n alueella voidaan varmistaa, kertoo valvontajohtaja Petri Lounatmaa tiedotteessa.

EU kiristää myös Valko-Venäjä-pakotteita yhdenmukaistamalla niitä Venäjä-pakotteiden kanssa. Tavaroiden vientikielto- ja kauttakulkulistoja laajennetaan ja vientivalvontaa tiukennetaan.