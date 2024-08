Uusia pakotteita Valko-Venäjälle: Koskevat jo 261 ihmistä

Euroopan unioni on lisännyt pakotteidensa kohteeksi uusia valkovenäläisiä. Heinäkuun lopussa hyväksytyt ja maanantaina julkaistut pakotteet koskevat 28:aa uutta valkovenäläistä. Yhteensä EU:n Valko-Venäjä -pakotteiden kohteena on nyt 261 ihmistä ja 37 oikeushenkilöä eli järjestöä, yritystä tai organisaatiota.

Uudet pakotteet kohdistuvat henkilöihin, jotka ovat oikeuslaitoksen edustajia, valtiollisen turvallisuuspalvelun ja vankiloiden johtohenkilöitä sekä Venäjän ja Valko-Venäjän valtionpropagandaa levittäviä mediatoimijoita.

Nyt pakotteiden kohteeksi on määrätty esimerkiksi Valko-Venäjän valtiollisen uutistoimiston BelTA:n johtaja Iryna Akulovich.

EU:n päätöksen mukaisesti listattuihin henkilöihin sovelletaan maahantulo- ja kauttakulkukieltoa, heidän varansa ja taloudelliset resurssinsa jäädytetään sekä kohdistetaan kielto asettaa varoja tai taloudellisia resursseja listattujen henkilöiden saataville.

EU on kohdistanut monia pakotteita Valko-Venäjään vuodesta 2004 alkaen. Pakotteita on asetettu vastauksena sekä maan sisäiseen tilanteeseen että osallisuuteen Venäjän Ukrainaan kohdistamassa hyökkäyssodassa. Valko-Venäjään kohdistuu myös asevientikielto. Valkovenäläisille lentoyhtiöille on asetettu ylilento-, nousu- ja laskukielto EU:n alueella.