Volodymyr Zelenskyi haluaa isännöidä Ukraina-koalition johtajia Kremlin voitonpäivänä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin hallitus on kutsunut korkea-arvoisia eurooppalaisia virkamiehiä 9. toukokuuta Kiovaan osoittamaan diplomaattista voimaa Venäjän presidentti Vladimir Putinin samana päivänä Moskovassa järjestettävää vuotuista sotilasparaatia vastaan, kertoo Politico.

Ulkoministeri Andrii Sybiha esitti maanantaina kutsun Euroopan unionin kollegoilleen Luxemburgissa pidetyssä kokouksessa ja kehotti heitä ”osoittamaan yhtenäisyyttämme ja päättäväisyyttämme Euroopan suurimman aggression edessä toisen maailmansodan jälkeen”.

Näin pyritään vetämään huomiota pois Moskovasta. Vladimir Putin aloitti yli kolme vuotta sitten laaja-alaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. USA:n presidentti Donald Trump yrittää saada aikaan tulitauon maiden välille.

Sybihan mukaan Zelenskyi haluaisi erikseen isännöidä 9. toukokuuta Ukrainaa tukevien maiden niin kutsutun halukkaiden koalition johtajia ”määritelläkseen turvallisuustakuut” Ukrainalle heti, kun mahdollisesta tulitauosta Venäjän kanssa on sovittu. USA ei ole osa tätä liittoumaa.

Sybiha ei täsmentänyt, missä tapaaminen järjestettäisiin. Kahden nimettömänä esiintyvän EU-diplomaatin mukaan keskusteluja käydään parhaillaan valtionpäämiesten mahdollisesta Ukrainan-vierailusta toukokuun alussa.

Putin on kutsunut Israelin, Kiinan, Brasilian, Slovakian ja Serbian johtajat Moskovaan juhlistamaan Venäjän 80. toisen maailmansodan voitonpäivää, kertovat venäläiset tiedotusvälineet.

Putin ei ole kutsunut USA:ta tai useimpia EU:n jäsenmaita.

