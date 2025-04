Drooni väisti kaksi ohjusta – ohjuspatteriin suora osuma

Tiedustelu- ja räjähdelennokkien käyttö on yleistynyt nopeaan tahtiin Ukrainan sodassa. Kaikki liikkeet etulinjan lähellä havaitaan lähes heti, ja panssariajoneuvot saavat kimppuunsa videolinkillä ohjattavia FPV-drooneja muutamissa minuuteissa.

Elektronista häirintää kestävillä valokuitudrooneilla voidaan iskeä jopa yli 40 kilometrin päähän. Droonit aiheuttavat asiantuntijoiden mukaan tällä hetkellä yli 60 prosenttia venäläisjoukkojen päivittäisistä tappiosta.

– Venäjän yksiköt eivät usein saavuta puolustusasemia ja menettävät suuren osan kalustostaan rynnäköissä, Ukrainassa hiljattain vieraillut sotilasasiantuntija Michael Kofman arvioi aiemmin.

Ukrainan puolustusministeriö on julkaissut tuoreen videokoosteen, jossa näytetään isku Venäjän asevoimien 9K35 Strela-10 -ilmatorjuntajärjestelmää vastaan.

Neuvostovalmisteinen asejärjestelmä on varustettu neljällä ohjuksella, jotka ohjautuvat kohteeseensa optisesti ja infrapunaohjauksella. Strela-10 suunniteltiin alun perin helikopterien torjuntaan ja otettiin käyttöön 1970-luvun loppupuolella.

Videolla näkyy, kuinka ilmatorjuntajärjestelmä yritti tuhota yllä lentävän kohteen kahdella eri ohjuksella. Toinen ohjuksista meni täpärästi ohi vain metrien päästä. Ensimmäinen Ukrainan lähettämä FPV-drooni iskeytyi ilmeisesti hieman Strelan taakse.

Vaunu yritti poistua paikalta, mutta toinen räjähdelennokki ehti lentää paikalle ja iskeytyi suoraan sen katolle.

