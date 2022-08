Uusi viljakuljetus lähti matkaan Ukrainasta, kertoo verkkolehti Politico. Neljän rahtialuksen kyydissä on miltei 170 000 tonnia maataloustuotteita.

Rahtialukset lähtivät Odessan satamasta varhain sunnuntaina. Turkin puolustusministeriön mukaan kaikki neljä alusta tarkastetaan Venäjän ja Ukrainan solmiman sopimuksen mukaisesti Istanbulissa.

Venäjä on estänyt Ukrainaa viemästä maataloustuotteita meriteitse, mikä on aiheuttanut ruuan hinnan nousua sekä huolta nälänhädästä. Venäjä ja Ukraina neuvottelivat Turkin ja YK:n tukemana sopimuksen maataloustuotteiden viemiseen tarkoitettujen merireittien avaamisesta. Ensimmäinen viljakuljetus pääsi matkaan elokuun ensimmäinen päivä.

BBC:n mukaan Ukrainan varastoissa on jumissa yli 20 miljoonaa tonnia vientiin tarkoitettua viljaa. Neuvotellun sopimuksen puitteissa Ukraina kykenee viemään noin kolme miljoonaa tonnia viljaa kuukaudessa. Sopimus on voimassa neljä kuukautta ja sitä voidaan jatkaa, jos kumpikin osapuoli niin haluaa.

Ukrainan tavoitteena on seuraavaksi palauttaa satamien kapasiteettia.

– Meidän seuraava tavoitteemme on saavuttaa kyky käsitellä sata laivaa kuukaudessa, Ukrainan infrastruktuuriministeri Oleksandr Kubrakov kertoo Twitterissä.

The cargo ship FULMAR S entered the 🇺🇦 territorial waters. This is the first vessel that arrived in Ukraine for loading. Our next step is to ensure the ability of 🇺🇦 ports to handle more than 100 vessels per month.

Credit: UN/Ismini Palla pic.twitter.com/wKW53rN6Bt

— Oleksandr Kubrakov (@OlKubrakov) August 6, 2022