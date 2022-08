Ensimmäinen vilja-alus lähti Odessasta sitten merisaarron alkamisen

Maanantaina 1. elokuuta kello 9.15 Odessan satamasta lähti ensimmäinen ukrainalainen viljalasti sitten Venäjän 24. helmikuuta Ukrainaan aloittaman täysimittaisen hyökkäyksen jälkeen, kertoo Ukrainan infrastruktuuriministeri Oleksandr Kubrakov.

Samalla tämä tarkoittaa loppua Venäjän viisi kuukautta ylläpitämälle merisaarrolle, jos kaikki sujuu kuukausi sitten allekirjoitetun sopimuksen mukaisesti. Sopimuksen takaajaosapuolina ovat YK ja Turkki.

Sopimukseen pysyvyyteen kohdistuu uhkia. Venäjä pommittaa edelleen jatkuvasti Odessan vieressä olevaa Nikolajevin satamakaupunkia. Se myös teki ohjusiskun iskun Odessan viljasatamaan vain päivä merisaarron lopettavan sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen.

Vastaavasti Venäjä syyttää Ukrainaa eri provokaatioista. Viimeisimpänä se on väittänyt ukrainalaisten tehneen lennokki-iskun Krimin Sevastopoliin, mistä Verkkouutiset on kertonut tässä.

Satamien avaaminen mahdollistaa Ukrainan taloudelle miljardin dollarin tulot ja antaa tulevaisuudennäkymät Ukrainan maataloudelle.

Ukrainalta tosin ovat suljettuina vielä Venäjän miehittämät itäisen Mustanmeren rannikon ukrainalaissatamat Mariupol ja Berdjansk, mutta maan tärkeimmät satamat ovat Odessan alueella. Krimin satamat ovat olleet jo kahdeksan vuotta venäläismiehityksen alaisia.

Kyseessä on Sierra Leonen Freetowniin rekisteröity rahtialus ”Razoni”, jolla on rahtinaan 26 000 tonnia maissia. Ukraina on maailman neljänneksi suurin maissin viejä.

Alukselle on raivattu merimiinoista erityinen käytävä. Aluksen on tarkoitus saapua Istanbuliin 2. elokuuta. Siellä lasti tarkastetaan ja sen on tarkoitus jatkaa matkaansa Tripoliin Libanoniin.

Ukrainan infrastruktuuriministerin Oleksandr Kubrakovin mukaan 16 muuta alusta odottaa lähtövuoroaan Odessan satamasta. Nämä alukset ovat olleet jumissa Odessasta merisaarron aloittamista lähtien.

Aluksen reittiä voi seurata tästä.