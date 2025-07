Uusi robotti moukaroi venäläisten asemia raketeilla

Ukraina on julkaissut videon uudesta, maalla liikkuvasta taistelurobotista, joka kykenee iskemään viholliskohteisiin raskaalla aseistuksella.

Videolla, jonka jakoi Ukrainan puolustusministeriö sosiaalisessa mediassa, nähdään robottialustan monipuolinen käyttö. Alussa sotilaat lastaavat siihen varusteita, vettä ja muita huoltotarvikkeita. Loppukohtauksessa robottiin asennetaan raketteja, minkä jälkeen se valmistautuu hyökkäykseen.

Ukraina on kehittänyt vastaavaa teknologiaa jo jonkin aikaa. Ukraina on aiemmin esitellyt esimerkiksi D-21-11-robottia, joita on käytetty huolto- ja evakuointitehtävissä.

Robotti kykenee sekä hyökkäys- että huoltotehtäviin ja voi kuljettaa tarvikkeita tai haavoittuneita juoksuhautojen ja takalinjojen välillä.

🇺🇦-made Volya-E ground drone in service with the 92nd Assault Brigade — this drone can really bring the heat to the occupiers. pic.twitter.com/HWruFNrtse

— Defense of Ukraine (@DefenceU) July 11, 2025