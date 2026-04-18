Ruotsin kuningas Ukrainassa – ylisti Volodymyr Zelenskyiä

Ruotsin kuningas Kaarle XVI Kustaa vieraili perjantaina Ukrainassa ensimmäisenä monarkkina yli neljä vuotta kestäneen sodan aikana. Kuningas tapasi Lvivissä Volodymyr Zelenskyin, ja vieraili myös veteraanien kuntoutuskeskuksessa, koulussa ja kirkossa, Ruotsin hovi kertoo.

Kuningas laski yhdessä presidentti Zelenskyin kanssa seppeleen sodassa kaatuneiden ukrainalaissotilaiden muistoksi. Zelenskyiä kuningas kuvaili vierailullaan pitämässään puheessa ”suureksi johtajaksi” ja vakuutti Ruotsi tukevan Ukrainaa ”täysin sydämin”.

Dagens Nyheterille 79-vuotias kuningas kuvailee matkaa ”itsestäänselvyydeksi”. Kuningas toteaa tavanneensa presidentti Zelenskyin jo aikaisemmin Ruotsissa.

– Mutta on aivan eri asia tavata hänen kotikentällään. Presidentti on poikkeuksellinen siinä, että hän jaksaa, vie asioita eteenpäin ja kiertää ympäri maailmaa kerätäkseen tukea – taloudellista, sotilaallista ja poliittista – Ukrainan jälleenrakentamiseksi ja venäläisten pois ajamiseksi, Kaarle XVI Kustaa sanoo.

Ukrainalaisten drooniteknologia ja veteraanien kuntoutuskeskus tekivät kuninkaaseen vaikutuksen. DN:lle hän sanoo ukrainalaisten olevan ”äärimmäisen taitavia”:

– Meidän pitäisi kyetä ratkaisemaan vastakkainasetteluja ja konflikteja toisin keinoin. Elämme vuotta 2026, mutta tilanne muistuttaa kivikautta. Se on uskomatonta. Se on epämiellyttävää ja kauheaa, kuningas kuvailee maailmanpoliittista tilannetta.

Vierailunsa lopuksi kuningas tapasi Gammalsvenskbyn edustajia. Hersonin alueella sijaitseva kylä tunnetaan vironruotsalaisesta historiastaan, ja kylässä pidettiin vuosisatojen ajan kiinni ruotsinkielisestä kulttuurista. Sodan vaikeasti runtelema kylä oli kuukausia venäläisten miehittämänä vuonna 2022. Gammalsvenskbyn ruotsia puhuvat edustajat olivat ajaneet 12 tuntia tavatakseen kuninkaan.