Uusi koukkaus pohjoisesta huolettaa, Venäjä sijoittaa sotilaskoneita

Ukrainan sotilastiedustelun mukaan Venäjä lisää sotilaallista läsnäoloaan Valko-Venäjällä.

Venäjä aikoo tuoda lisää operatiivisia ja taktisia lentokoneita Valko-Venäjälle, kertoo Kyiv Independent.

Moskova väittää, että niitä tarvitaan sotaharjoitusten toteuttamiseen.

Venäjä on käyttänyt Valko-Venäjän aluetta hyökkäyksiin ja iskuihin Ukrainaa vastaan. Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyksen Ukrainassa helmikuun lopulla. Sittemmin hyökkäyksen alkuvaiheen epäonnistumisten jälkeen venäläisjoukot on siirretty pitkälti Donetskin, Luhanskin ja Harkovan suunnalle Itä- ja Koillis-Ukrainaan.

Eri asiantuntijat ovat pohtineet kuumeisesti, aikooko Valko-Venäjä osallistua suoriin sotatoimiin liittolaisensa Moskovan rinnalla.

Ukrainassa ollaan varauduttu mahdolliseen Valko-Venäjän hyökkäykseen. Sotilasasiantuntija Oleh Zhdanovin mukaan Valko-Venäjän mahdollinen hyökkäys suuntautuisi Ukrainan läntisimpiin osiin ja päätavoitteena olisi katkaista lännen asetoimitukset Ukrainaan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

Valko-Venäjän armeija on suorittanut aktiivisesti sotaharjoituksia rajan tuntumassa. Maan presidentti Aljaksandr Lukashenka on julistanut, ettei maa aio hyökätä, jos heidän puolelleen ei hyökätä ensin.

Ukrainan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Oleksi Danilovin mukaan Valko-Venäjällä ei ole tarpeeksi joukkoja suurhyökkäykseen.

Venäjän joukkojen kerrotaan tehneen viime aikoina Valko-Venäjän alueelta ohjusiskuja Ukrainan alueelle.

⚡️Intelligence: Russia increasing its military presence in Belarus.

According to the Defense Ministry's Intelligence Directorate, Russia plans to increase the number of operational and tactical aircraft in Belarus, claiming it's needed to conduct drills.

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2022