Voiko Valko-Venäjä hyökätä? ”Asetoimitukset yritettäisiin estää”

Sotilasasiantuntija Oleh Zhdanovin mukaan Valko-Venäjän mahdollinen hyökkäys suuntautuisi Ukrainan läntisimpiin osiin, kertoo Kanal 24. Hänen arvionsa mukaan kohteena olisivat Volynin, Rivnen, Ternopilin ja Lvivin hallintoalueet, joista kaksi ensimmäistä jakavat rajan Valko-Venäjän kanssa.

– Ja päätavoitteena Valko-Venäjän armeijalla olisi katkaista lännen asetoimitukset Ukrainaan, hän sanoo.

Valko-Venäjän armeija on suorittanut aktiivisesti sotaharjoituksia rajan tuntumassa. Maan presidentti Aljaksandr Lukashenka on julistanut, ettei maa aio hyökätä, jos heidän puolelleen ei hyökätä ensin. Zhdanovin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin haluaa kuitenkin estää asekuljetukset edes joksikin aikaa, eikä tunne sääliä Valko-Venäjän armeijaa kohtaan.

– Fakta on, että jos he liittyvät mukaan venäläisten hyökkäykseen, mutta eivät pysäytä lännestä tulevia asekuljetuksia, he kuolevat tänne miehittäjien kanssa, Zhdanov sanoo.

Ukrainan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Oleksi Danilovin mukaan Ukraina on jo tehnyt presidentti Volodymyr Zelenskyin määräyksestä tarkistukset uhkan alla olevien alueiden kyvystä torjua mahdollinen hyökkäys. Hänen mukaansa kyseessä on kuitenkin enemmän rutiinitoimi.

– Tämä ei ole pelkoa. Me ymmärrämme selkeästi mitä Valko-Venäjällä tapahtuu. Ymmärrämme Venäjän federaation vaikutuksen Valko-Venäjään, hän kertoi ukrainalaisen radiokanava NV:n haastattelussa.

Danilovin mukaan Venäjä on käytännössä miehittänyt Valko-Venäjän poliittisesti. Hänen mukaansa Ukrainan tiedustelu seuraa aktiivisesti Valko-Venäjän tapahtumia sekä sen armeijan valmiutta ja kyvykkyyttä. Suurhyökkäykseen Valko-Venäjällä ei hänen mukaansa ole tarpeeksi joukkoja, ja aiemmin paikalla ollut venäjän armeija on siirretty pitkälti Donetskin, Luhanskin ja Harkovan suunnalle.

– Tällä hetkellä näemme vain joukkoja, emme kyvykkyyksiä.