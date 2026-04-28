Uusi B-2-drooni paljastui iskussa – neljä ilmatorjuntavaunua tuhottiin

Ukraina on ottanut käyttöön uuden B-2-hyökkäysdroonin, jolla tuhottiin yhdessä yössä neljä venäläistä ilmatorjuntajärjestelmää.
Euromaidan Press -median mukaan iskut kohdistuivat kolmeen 9K330 Tor-M2 -vaunuun ja yhteen 9K33 Osa -ilmatorjuntajärjestelmään miehitetyillä alueilla sekä Brjanskin alueella Venäjällä.
Taustalla ollut uusi 13. drooniosasto julkaisi hyökkäyksistä videomateriaalia. Siinä näkyy, kuinka kohdettaan lähestynyt B-2-drooni väisti sitä vastaan ammutun ilmatorjuntaohjuksen.
Uusi lennokkimalli on vielä pitkälti tuntematon, mutta sen käyttö liittyy laajempaan Ukrainan pyrkimykseen murtaa Venäjän ilmapuolustusta jopa 200 kilometrin syvyydessä rintaman takana.
Tuoreimmissa iskussa nähty tarkkuus viittaa asiantuntija David Axen mukaan siihen, että droonia voidaan ohjata viime metreillä suoraan kohteeseen. Tämä tekee siitä tehokkaan erityisesti liikkuvia ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan.
Venäjän ilmapuolustuksen heikentäminen on ollut keskeinen osa Ukrainan strategiaa. Eri lähteiden mukaan ukrainalaiset ovat tehneet kesästä 2025 maaliskuun 2026 alkuun mennessä ainakin 492 iskua ilmatorjuntajärjestelmiä vastaan.
Tavoitteena on avata ilmatila muille iskuille. Kun ilmatorjuntaa tuhotaan, Ukrainan droonit ja miehitetyt koneet voivat iskeä syvemmälle venäläisiin komentopisteisiin ja huoltokolonniin.
Asiantuntija-arvioiden mukaan kyse on itseään vahvistavasta kierteestä. Jokainen onnistunut isku helpottaa seuraavia ja heikentää Venäjän kykyä suojata joukkojaan.
Ukrainan käytössä on useita eri droonimalleja keskipitkän matkan iskuihin. Osa niistä on suoraan ohjattavia FPV-räjähdelennokkeja ja osa kykenee toimimaan osittain autonomisesti. B-2 näyttää täydentävän tätä kokonaisuutta.
Keskipitkän matkan iskuihin käytetään Hornet-, HF-1-, HF-2, RAM-2X- ja Bulava-drooneja. Noin 160 kilogramman taistelukärjellä varustettua pitkän kantaman FP-2-räjähdedroonia käytetään tarvittaessa tukena sen tuhovoiman vuoksi. Keskipitkän matkan droonien oma räjähdelasti on vain viiden kilogramman luokkaa.
Ukrainan kerrotaan luoneen hyökkäysten tueksi etulinjan tuntumaan päällekkäisiä viestintäverkkoja, jotka hyödyntävät radioyhteyksiä, satelliittiyhteyksiä ja drooneja.