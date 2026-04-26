Suuria räjähdyksiä, öljykohde liekeissä Venäjällä

Iso öljynjalostamo on tulessa Jaroslavin kaupungissa Venäjällä.
Ukraina pääesikunta on vahvistanut Ukrainan olevan iskun ja sitä seuranneen tulipalon takana. Ukrainan droonit iskivät öljynjalostamoon sunnuntain vastaisena yönä.
Asiasta kertoo The Kyiv Independent.
Iskun vaikutusten arviointi jatkuu edelleen.
– Jaroslavlin öljynjalostamo on strategisesti tärkeä yritys ja yksi Venäjän öljynjalostusteollisuuden keskeisistä laitoksista, pääesikunta toteaa.
Jalostamo pystyy käsittelemään noin 15 miljoonaa tonnia raakaöljyä vuodessa.
Venäjän viranomiset eivät ole vielä kommentoineet iskua.
Viime yönä Ukraina iski myös Vologdan alueella Moskovan pohjoispuolella. Alueella sijaitseva kemikaalien jalostuslaitos vaurioitui iskussa. Laitoksessa valmistetaan alueen kuvernöörin mukana fosfaattipohjaisia lannoitteita.
Iskussa kemianteollisuuden laitokseen haavoittui viisi ihmistä. Laitos sijaitsee yli 800 kilometrin päässä Ukrainan ja Venäjän välisestä rajasta.
Venäjän puolustusministeriö väittää, että viime yönä Venäjä torjui kaiken kaikkiaan 203 droonia muun muassa Moskovan alueella, miehitetyllä Krimin niemimaalla ja Mustallamerellä.