Osuma jalostamoon – jo kolmas isku huhtikuussa

Venäläiset tuskailevat Tuapsessa Ukrainan jatkuvien iskujen seurausten kanssa. Ukraina on iskenyt Tuapsen öljynjalostamoon ainakin kolmasti viimeisten parin viikon aikana – viimeisimmän kerran tiistain vastaisena yönä.

Kun Ukraina iski jalostamoon 16. huhtikuuta vastaisena yönä, tulipalo roihusi useita päiviä. 20. huhtikuuta vastaisena yönä Ukraina iski jalostamoon uudelleen, ja nyt taas.

Pelkästään huhtikuun 20. päivän tulipalon sammuttamiseen meni ainakin kolme päivää. Palo myös heikensi kaupungin ilmanlaatua. Mittaukset osoittivat, että bentseenin, ksyleenin ja noen pitoisuudet olivat jopa kolme kertaa yli sallitun pitoisuuden. Alueen asukkaita kehotettiin pysymään sisätiloissa, pitämään ikkunat kiinni ja pyyhkimään pintoja. Taivaalta satoi mustia saastepisaroita.

Tuapsen jalostamo kuuluu Rosneftille. Se on ainoa Venäjän jalostamo Mustanmeren rannalla ja siksi on tärkeä paitsi eteläisen alueen energiainfrastruktuurille, myös viennille. Ukrainalle kohde on strateginen, ja sinne on isketty useasti myös vuosina 2024 ja 2025.

Ja nyt se palaa taas. Astrapress-kanavan mukaan droonien osumat vaikuttavat sytyttäneen tulipalon nyt raakaöljyn prosessointiyksikkö ELOU-AVT-12:n lähellä sijaitsevissa varastoissa.

Venäjän puolustusministeriö ilmoitti aamuraportissaan, että Venäjän yllä olisi edeltävän vuorokauden aikana tuhottu yhteensä 186 Ukrainan lähettämää droonia. Niitä tuhottiin Astrahanissa, Volgogradissa, Kurskissa sekä Krasnodarissa, jossa Tuapse sijaitsee. Puolustusministeriö ei koskaan kerro, kuinka monta droonia osui kohteisiinsa.

Edes Krasnodarin aluepiirin kuvernööri Venjamin Kondratjev ei tiistaina aamulla kommentoinut suoraan sitä, osuiko öljynjalostamoon drooni tai drooneja. Hän kiersi asian puhumalla ”hyökkäyksen seurauksista”. Kondratjev kertoi, että jalostamopaloa sammuttaa 164 ihmistä ja 46 kalustoyksikköä ja läheisiä asuinrakennuksia evakuoidaan.

Ukraina on kuluneen alkuvuoden mittaan omaksunut yhä useammin taktiikan, jossa samaan kohteeseen isketään toistuvasti melko lyhyen ajan sisällä. Menettely toimii, koska se kuluttaa Venäjän ilmatorjunnan resursseja ja estää kohteen palautumista tuhoista.