Droonit jahtasivat suomalaisia vapaaehtoisia

Venäjän asevoimien lennokkien kerrotaan hyökänneen Ukrainan tukena taistelevien suomalaisten vapaaehtoisten kimppuun.
Auttamis- ja tukemistyötä Ukrainassa tekevä Your Finnish Friends ry -järjestö on jakanut vaarallisesta tilanteesta videon Instagramissa.
– Droonit metsästävät evakuointiajoneuvoja. Kun auto on liikkeessä eikä suojaa ole, viimeinen vaihtoehto on torjuntatuli. Droonien ilmaisin antaa aikaa reagoida ennen hyökkäystä, järjestö kirjoittaa.
Vastaavien tilanteiden varalta Your Finnish Friends pyytää lahjoituksia droonien ilmaisinlaitteiden hankkimiseen. Kampanjalla on rahankeräyslupa.
Videolla näky, kuinka lava-auto ajaa kovaa vauhtia peltoaukean laidalla kulkevaa maantietä pitkin. Kyydissä oleva sotilas havaitsee lähestyvän lennokin ja avaa tulen rynnäkkökiväärillään.
Tällä kertaa välikohtauksesta selvittiin ilman henkilövammoja.
– Puolustajan viimeinen vaihtoehto on torjuntatuli, julkaisulla todetaan.
