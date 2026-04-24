Uusi ase drooneja ja panssareita vastaan – Viper-helikoptereita Ukrainan tueksi

Amerikkalainen Bell Textron on perustanut tytäryhtiön Ukrainaan tukemaan odotettua AH-1Z Viper- ja UH-1Y Venom -helikopterien myyntiä Ukrainan puolustusvoimille.

Uusi yritys Bell Textron Ukraine toimii yhtiön keskuksena, joka tukee suunniteltuja toimia alkaen helikopterien kokoonpanosta niiden ylläpitoon ja korjaamiseen.

Yhtiö suunnittelee avaavansa Ukrainaan lisäksi toimiston koordinoimaan teollisen yhteistyön hankkeita.

– Tämä on merkityksellinen askel kohti käytännöllisen, molempia hyödyttävän yhteistyön rakentamista Ukrainan puolustuksen ja teollisen perustan kanssa. Bell on sitoutunut olemaan läsnä Ukrainassa edistääkseen yhteistyötä ja pitkäaikaista kasvua, sanoi Bellin strategisten toimien johtaja Jeffrey Schloesser yhtiön tiedotteessa.

Ukrainan talous-, ekologia- ja maatalousministeriö ja UkraineInvest allekirjoittivat aiesopimuksen Bellin kanssa lokakuussa 2025 teollisesta yhteistyöstä ja kopterien mahdollisesta hankinnasta. Varsinainen hankinta kävisi toteutuakseen läpi Yhdysvaltain hallituksen foreign military sales -ohjelman, joka edellyttää Washingtonin hyväksyntää ennen kuin lavetteja voitaisiin alkaa toimittaa.

Seuraava vaihe sisältäisi tuotannon, kokoonpanon, lokalisoinnin ja henkilöstön koulutuksen. Pelkkään koulutukseen menee noin seitsemän kuukautta. Viper-rynnäkköhelikopterin yksikköhinta on yli 50 miljoonaa ja Venom-kuljetuskopterin noin 30 miljoonaa dollaria.

Viper on varustettu 20 millimetrin M197-tykillä ja kuudella ripustimella, joihin voidaan kiinnittää muun muassa APKWS II -täsmärakettien kasetteja, AGM-114 Hellfire- tai AGM-179 JAGM -ohjuksia. Kopteri on tehokas niin drooneja kuin panssareitakin vastaan. Se on ainoa helikopteri, johon on integroitu täysi ilmataistelukyky.

Venom-kopteri auttaisi modernisoimaan Ukrainan kuljetuskopterilaivastoa, jonka kalustona ovat tällä hetkellä neuvostoaikaiset Mi-8- ja Mi-24-lavetit sekä pieni määrä lännen lahjoittamia erityyppisiä käytettyjä koptereita, kuten Super Pumia ja Sea Kingejä. Venomin suurin lentoonlähtömassa on 8,4 tonnia ja sen huippunopeus 315 kilometriä tunnissa. Lentomatka on 600 kilometriä ja taistelusäde 220 kilometriä.

Viper ja Venom on suunniteltu toimimaan saumattomasti yhdessä, ja niiden komponenteista 85 prosenttia on samoja, mikä tehostaa niiden operatiivista joustavuutta ja yksinkertaistaa huoltoa.