Uudet vankilat valmiina 15 päivässä – Venezuelassa uhataan mielenosoittajia

Venezuelan presidentiksi julistautunut Nicolás Maduro on uhannut hallintoaan kritisoivia mielenosoittajia ja opposition edustajia vankilalla, uutisoi The Times. Venezuelassa käytiin viime viikolla presidentinvaalit, joiden voittajaksi Maduro julistautui.

Opposition mukaan sen ehdokas Edmundo González oli vaalien todellinen voittaja 67% ääniosuudella. Kiistanalainen vaalitulos on synnyttänyt protesteja, joissa mielenosoittajat ovat vastustaneet Maduroa ja tuhonneet sosialistisia symboleita, kuten maan entisen presidentin Hugo Chávezin patsaita. Mielenosoituk-sissa on kuollut ainakin 16 ihmistä.

Yksi näkyvimpiä Maduroa kritisoineita henkilöitä on oppositiojohtaja María Corina Machado. Hänen oma ehdokkuutensa vaaleissa estettiin, mutta Machado tuki julkisesti Gonzálezia.

Maduro on uhannut oppositiojohtajaa vankilalla. Hän on kertonut valmisteilla olevista korkean turvaluokituksen vankiloista, joihin mielenosoittajia ja hallintoa kritisoivia ihmisiä on tarkoitus vangita.

– Valmistelen kahta vankilaa, jotka ovat valmiita 15 päivässä, Maduro sanoi pitämässään puheessa.

Maduron mukaan 1000 ihmistä on jo pidätetty ja hallitus aikoo vangita mielenosoittajaa 1200 lisää. Hän on väittänyt, että liki 90 prosenttia pidätetyistä on kärsinyt ”pitkälle edenneestä huumeriippuvuudesta” ja heille tulisi kaikille antaa 15-30 vuoden vankeusrangaistus.

Opposition mukaan Maduron poikkeuksellisen tiukka linja on yritys matkia El Salvadorin presidentti Nayib Bukelen suosittua turvallisuuspolitiikkaa. Bukelen hallinto on viime vuosina pidättänyt kymmeniätuhansia jengirikollisiksi epäiltyjä ja sijoittanut heitä valtaviin vankiloihin.

Maduron toiminta on herättänyt paljon kritiikkiä sosiaalisessa mediassa. Oslon yliopiston politiikan tutkimuksen professori Benedicte Bull huomauttaa, että vaikka Maduro pyrkii esiintymään turvallisuuden puolestapuhujana ja rikollisuuden vastustajana, hänen toimintansa kohdistuu nuoriin ihmisiin, jotka vaativat laillista äänestystä – ei rikollisiin.

Muun muassa Yhdysvallat, Argentiina, Uruguay ja Panama ovat virallisesti tunnustaneet Gonzálezin presidentinvaalien voittajaksi. Sen sijaan Kiina, Venäjä, Iran ja Kuuba ovat onnitelleet Maduroa vaalivoitosta.