Uudet pysäyttävät luvut: Näin paljon venäläisiä lasketaan kaatuneen Ukrainassa

Yli 10 000 venäläissotilaan kuolema Ukrainassa voidaan vahvistaa, ja luku on todellisuudessa todennäköisesti huomattavasti korkeampi. Näin arvioivat BBC:n venäjänkielinen toimitus sekä riippumaton venäläinen uutissivusto Mediazona, jotka avointen lähteiden perusteella seuraavat Venäjän miestappioita sodassa.

Asiasta uutisoi ruotsalainen Expressen.

BBC Russia ja Mediazona voivat nyt vahvistaa ainakin 10 002 venäläisen kaatuneen Ukrainan sodassa. Lukuun on päädytty muun muassa sosiaalista mediaa tarkkailemalla sekä vierailemalla venäläisillä hautausmailla. Luku on kuitenkin ainoastaan toimittajien varmasti vahvistama Venäjälle haudattujen kaatuneiden määrä. Kyseessä arvioidaan olevan korkeintaan noin puolet Venäjälle todellisuudessa haudatuista sotilaista.

Varmoja tietoja Venäjän tosiasiallisista tappioista ei ole, mutta Ukrainan pääesikunnan aikaisemmin joulukuussa antaman arvion mukaan yli 90 000 venäläistä sotilasta on kaatunut helmikuussa alkaneen hyökkäyssodan aikana. Kreml ei itse ole kuukausiin kommentoinut venäläisten miestappioita.

Toimittajien vahvistamista kaatuneista peräti 1509, eli jopa 15 prosenttia, on upseereita. Korkea luku selittynee sillä, että Ukraina on sodan aikana toistuvasti onnistunut iskemään venäläisiin sotilastukikohtiin. Lisäksi upseerit ovat sodan aikana joutuneet johtamaan kokemattomia ja huonosti koulutettuja joukkoja etulinjassa.

Suhteettoman suuri osuus vahvistetuista kaatuneista on kotoisin Venäjän syrjäisiltä alueilta, kuten Dagestanista ja Burjatiasta. Tämä on BBC:n mukaan osoitus Venäjän alueellisesta eriarvoisuudesta, sillä syrjäseuduilla asepalvelus on yksi harvoista taatuista tulonlähteistä.