Kansanedustaja kieltäisi TikTokin Euroopassa

Keskustan kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Petri Honkonen ihmettelee, miksi somejättejä ole vielä laitettu kuriin Euroopan unionin tasolla.

– Sosiaalinen media on myös oma maailmansa, jossa tuntuvat pätevän viidakon lait. Euroopan unionin on toimitettava ja tehtävä lait, joilla somejättien toiminta saadaan kuriin, Honkonen vaatii kirjoituksessaan Suomenmaa-lehdessä.

Honkosen mukaan ongelmallisin alusta on TikTok, jonka erilaisten somehaasteiden takia lapsia on jopa kuollut muualla maailmassa.

– Onkin hyvä aloittaa kieltämällä TikTok kokonaan, kuten vaikkapa Intia on tehnyt. EU:n tulee seurata tätä esimerkkiä. Sitten sen jälkeen on aika puuttua amerikkalaisiin some-palveluihin. Nämä vaativat koko EU:n tason päätöksiä ja siinä Suomen on hyvä olla mukana eturintamassa, Honkonen katsoo.

