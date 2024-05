Kuolettava isku: Näin asemiehet hyökkäsivät vanginkuljetusautoja vastaan

Ranskan viranomaiset ovat etsineet kuumeisesti rikollisia, jotka hyökkäsivät vankeja kuljettaneen ajoneuvosaattueen kimppuun maan pohjoisosassa. Poliisin GIGN-erikoisjoukkojen etsintä on nimetty operaatio Varpushaukaksi.

Asemiehet vapauttivat 30-vuotiaan Mohamed Amran ja surmasivat kaksi vankeinhoitolaitoksen työntekijää. Kolme muuta loukkaantui. Yksi heistä on kriittisessä tilassa saatuaan osuman luodista otsaansa.

Times-lehden mukaan kyseessä oli ensimmäinen kuolonuhreja aiheuttanut isku ranskalaisia vanginvartijoita vastaan yli 30 vuoteen. Maan sisäministeri Gérald Darmanin kutsui tapausta ”kylmäveriseksi barbaarisuudeksi”. Etsintäoperaatiossa on mukana 450 poliisia Normandian alueella.

Väijytys toteutettiin A154-moottoritien tietulliporttien kohdalla kello 11.10 tiistaina. Valvontakameravideolla näkyy, kuinka musta henkilöauto ajoi vanginkuljetuksessa käytetyn pakettiauton eteen. Viranomaisten mukaan kyseinen Peugeot-auto oli varastettu. Perään ajoi valkoinen Audi A5 estäen vankikolonnan paon.

Vierestä ajaneen linja-auton matkustajat julkaisivat kuvamateriaalia sosiaalisessa mediassa. Isku vaikuttaa tarkkaan suunnitellulta. Yksi asemies tulitti ajoneuvoa edestä ja toiset sivulta.

Mohamed Amrania oli kuulusteltu murhatutkintaan liittyen Rouenissa. Häntä kuljetettiin tapahtumahetkellä 50 kilometrin päässä sijaitsevaan Évreux’n vankilaan.

Automaattiaseilla varustetuilla hyökkääjillä oli etulyöntiasema tulivoiman suhteen, sillä vanginvartijat joutuivat puolustamaan itseään vain pistooleilla. Videolta näkyy, kuinka Amra poistuu ajoneuvosta. Hyökkääjät sytyttivät Peugeotin tuleen ja siirtyivät takana olevaan Audiin. Se löytyi myöhemmin poltettuna läheisestä Vattevillen kaupungista.

Mohamed Amra oli tuomittu 13 eri rikoksesta ja istui 18 kuukauden vankeustuomiota. Häntä on syytetty muun muassa ryöstöstä ja kidnappauksesta. Amralla on yhteyksiä Marseillesissa toimivaan Mustat-jengiin. Le Monde -lehden mukaan miestä on kuvailtu ”opportunistiseksi freelance-rikolliseksi”