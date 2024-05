Petteri Orpo: Hoitotakuu tehtiin vähän kuin Neuvostoliitossa

Eduskunnan kyselytunnilla opposition SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi, että hoitojonot olivat vain pari vuotta sitten vielä pitempiä kuin nyt. Sen vuoksi punavihreä hallitus sääti hoitotakuun.

– Ja nyt te olette purkamassa tätä hoitotakuuta perustellen, että se ei ole toimiva, Antti Lindtman sanoi.

Lindtman kysyi pääministeriltä, antaako THL jonojen lyhentymisestä väärää tietoa.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) kehotti olemaan saivartelematta ja kysyi eduskunnalta, ollaanko siitä samaa mieltä, että Suomessa on valtavan pitkät jonot hoitoihin.

– Ollaan. Tässä maassa on huutava pula hoitohenkilöstöstä, joka on yksi syy sille, että me joudumme käyttämään paljon vuokratyövoimaa, jota me emme kukaan haluaisi, joka on kallista. Me emme pysty purkamaan jonoja riittävästi, koska ei ole hoitajia, Petteri Orpo sanoi.

Lisäksi pääministerin mukaan rahasta on huutava puute: uudistuksen rahoituksessa on kahden miljardin euron aukko ensi vuodelle. Norminpurku on hänen mukaansa yksi keinoista.

– Te ette antaneet rahaa tälle (hoitotakuulle, sote-uudistukselle), vaan te loitte mallin joka kiihdyttää kuluja. Se että tekee lain… se on vähän kuin Neuvostoliitossa aikanaan, että sitten odotetaan, että kaikki pääsevät hoitoon. Kun on oikein laki!

– Mutta kun pitäisi olla toimiva laki, pitäisi olla hoitajat ja pitäisi olla rahat, Orpo muistutti.