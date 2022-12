Yli 90000 Venäjän sotilaan kerrotaan kuolleen Ukrainassa

Ukrainan asevoimien pääesikunnan mukaan noin 90 090 venäläistä sotilasta on kaatunut helmikuussa alkaneen laajamittaisen sodan aikana Ukrainassa.

Viimeisen vuorokauden aikana Venäjän sanotaan menettäneen 650 sotilasta.

Myös Venäjän kalustotappiot ovat merkittäviä.

Ukraina sanoo tuhonneensa 2 916 Venäjän panssarivaunua, 5 883 panssaroitua miehistönkuljetusvaunua ja 4 464 muuta sotilasajoneuvoa.

Lisäksi Venäjän kerrotaan menettäneen 280 lentokonetta, 262 helikopteria, 1 564 lennokkia, 210 ilmatorjuntayksikköä, 1 905 tykkiä ja 395 raketinheitintä.

Risteilyohjuksia Ukraina kertoo ampuneensa alas 531.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 02.12 орієнтовно склали / The total combat losses of the enemy from 24.02 to 02.12 were approximately: pic.twitter.com/oMJ2Oyqhiv

— Генеральний штаб ЗСУ (@GeneralStaffUA) December 2, 2022