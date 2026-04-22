Uuden pikaraitiotien rakentaminen alkaa Helsingissä

Helsinki korjaa ja uudistaa katuja ja infraa laajasti myös tänä vuonna.

– Pääkaupunki kasvaa vauhdilla, ja toisaalta myös katujen alla on paljon peruskorjausiässä olevia putkia ja muuta infraa. Tänä vuonna Helsingin kaupungilla on käynnissä yhteensä noin 200 katu- ja puistoprojektia, joista suurin osa on pieniä kunnostuksia, sanoo tiedotteessa yksikön päällikkö Liisa Taskila Helsingin kaupungilta.

Länsiratikoiden rakentaminen alkaa keväällä ja näkyy suuressa osaa läntistä Helsinkiä aina Kannelmäestä keskustaan.

– Helsingin tavoitteena on ohjata uudisrakentaminen hyvien julkisten liikenneyhteyksien varrelle. Uusi pikaraitiotie ja kantakaupungin uudet rataosuudet mahdollistavat koko läntistä Helsinkiä yhdistävän monipuolisen joukkoliikennelinjaston, sanoo projektinjohtaja Anton Silvo.

Länsiratikoiden toteutuksesta vastaa Infraohjelma Helsinki -allianssi, jonka tilaajina ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy ja HSY Helsingin seudun ympäristöpalvelut ja palveluntuottajina kuusi infra-alan yritystä. Allianssihankkeina on rakennettu aikaisemmin muun muassa Raide-Jokeri, Kalasatamasta Pasilaan -raitiotie ja Kruunusillat.

Tavoitteena on, että uusi pikaraitiolinja 14 aloittaa liikennöinnin keskustan ja Kannelmäen välillä vuonna 2031.

Finlandia-talon viereinen Karamzininranta-katu remontoidaan viihtyisäksi tilaksi, jonne istutetaan uusia puita, asennetaan penkkejä sekä rakennetaan uusi vesiaihe. Töölönlahden itäreunalla sijaitsevan arvokkaan Hesperianpuiston remontti alkaa loppukesällä.

Kaupungin käynnissä olevat suuret infrahankkeet edistyvät. Kruunusillat-raitiotien, jonka kävely- ja pyöräily-yhteys avattiin viikonloppuna, rakentaminen valmistuu näillä näkymin kesällä.

Raitioliikenne alkaa Laajasalosta kantakaupunkiin tällä tietoa viimeistään alkuvuonna 2027. Liikenteen aloittamisesta päättää HSL.

Loppuvuonna 2025 alkaneessa Mäkelänkadun peruskorjauksessa työt ovat tiedotteen mukaan edistyneet hyvin. Remontissa Mäkelänkadulta vähenee yksi kaista suuntaansa ja kadulle rakennetaan pyörätiet. Suuri urakka jatkuu vuodelle 2027.

