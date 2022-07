USU: Tartuntapäivärahaa myönnetty ennätysmäärä

Tartuntatautipäivärahaa koronan vuoksi on myönnetty tänä vuonna ennätysmäärälle suomalaisia, Uutissuomalainen kertoo.

Päivärahaa oli saanut kesäkuun loppuun mennessä 226 474 ihmistä. Tämä on liki kaksi kertaa niin paljon kuin koko viime vuonna yhteensä. Asia selviää Kelan USU:lle toimittamista tilastoista. Viime vuonna tartuntatautipäivärahaa sai vajaat 127 000 ja vuonna 2020 noin 27 000 suomalaista.

Kelan Keskisen vakuutuspiirin johtaja Liisa Ojala arvioi, että syynä kasvuun on koronatapausten suuri määrä. Lisäksi lakiuudistus helpotti tartuntapäivärahan saamista.

– Päivärahahakemusten määrä kasvoi voimakkaasti helmi–maaliskuussa. Tuolloin koronatapaukset lisääntyivät ja tartuntapäivärahaan vaadittavan todistuksen kirjoittajajoukkoa laajennettiin, Kelassa työ- ja toimintakykyetuuksista vastaava Ojala kommentoi USU:lle.

Eduskunta hyväksyi helmikuussa sairausvakuutuslain väliaikaisen muutoksen, jonka myötä koronan leviämisriskin vuoksi pois töistä jäävät saivat oikeuden tartuntatautipäivärahaan ilman vastaavan tartuntatautilääkärin eristämismääräystä. Edellytyksenä on, että työntekijällä on laboratoriossa todennettu koronatartunta ja lääkärin tai hoitajan lausunto töistä poissaolon tarpeellisuudesta koronan leviämisen estämiseksi. Kelan mukaan muutoksen vaikutus on ollut selvä.

– Alkuvuodesta terveydenhuolto oli kuormittunut ja eristyspäätöksiä saattoi jäädä ruuhkan vuoksi kirjoittamatta. Kun käytäntöä muutettiin, tartuntatautipäivärahahakemusten määrä lähti selvään kasvuun, Ojala kertoo.

Lisäksi lakimuutoksen myötä alle 16-vuotiaan huoltaja voi saada päivärahaa, jos on estynyt tekemään ansiotyötään lapsen koronatartunnan vuoksi.

– Tammi–kesäkuussa 9 300 henkilöä sai päivärahaa lapsen sairastumisen tai altistumisen vuoksi, Ojala kommentoi.

Tartuntatautipäiväraha korvaa täysimääräisesti työstä poissaolon aiheuttaman ansionmenetyksen.