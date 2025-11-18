USU: Kaikki valtion virastot eivät ota käyttöön uusia etätyösuosituksia

Kaikki valtion virastot eivät ala noudattaa valtiovarainministeriön uusia etätyösuosituksia, Uutissuomalainen kertoo.

Valtiovarainministeriö toimitti viime viikolla valtion työnantajille uudet etätyösuositukset. Niiden mukaan työntekijöiden pitäisi tehdä lähityötä keskimäärin 12 päivää kuukaudessa eli noin kolme päivää viikossa. Työantajat kuitenkin viime kädessä päättävät tarkoituksenmukaisimmat työnteon tavat.

Muun muassa Verohallinnosta ja Digi- ja väestötietovirastosta kerrotaan, että niissä etätyötä voi jatkossakin tehdä uusia suosituksia enemmän. Verohallinnossa etätyön osuus henkilöstön työajasta oli viime vuonna yli 70 prosenttia.

Osassa virastoista tuleva käytäntö on vielä auki.

Valtiokonttori oli jo ennen suositusta päättänyt lisätä lähityön määrää, henkilöstöjohtaja Sari Nupponen sanoo. Osa tehtävistä edellyttää lähes kokoaikaista lähityöskentelyä. Keskimäärin lähityötä tehdään Valtiokonttorissa noin yhdestä kahteen päivää viikossa.

Etätyökäytännöistä on puhuttu paljon viime aikoina, Kelan pääjohtajan Lasse Lehtonen ilmoitti Kelan lähityöpäivien määräksi jatkossa vähintään kerta viikossa tai neljä kertaa kuukaudessa.